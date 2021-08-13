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Биточки с сырной корочкой в духовке. Оригинальная закуска из филе и сыра

Биточки с сырной корочкой в духовке получаются нежными и невероятно лёгкими.

Биточки с корочкой в духовке: ингредиенты

Биточки с сырной корочкой в духовке

  1. Куриное филе — 600 гр. (шестьсот грамм)
  2. Горчица дижонская — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Сыр твёрдый или полутвёрдый — 200 гр. (двести грамм)
  4. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  5. Насыщенный майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
  7. Чеснок — 3 д. (три дольки)
  8. Помидоры Черри — по желанию
  9. Луковица большая
  10. Зелень рубленая — 2 ст. л (две столовые ложки)

Способ приготовления:

  • Мясо вымойте и просушите, нарубите на мелкие кубики.
  • Сыр натрите на тонкую стружку, лук мелко нарубите.
  • Выложите мясо, сыр, лук и пряности в одну миску , перемешайте рукой и оставьте пропитываться на 30-40 минут.
  • По одному вмешайте яйца, выложите майонез, добавьте чеснок и зелень.
  • Фарш тщательно перемешайте, чтобы он насытился пряностями и стал сочнее.
  • Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, ложкой сформируйте котлеты прямо на противне, на расстоянии друг от друга.
  • Выпекайте в духовке 20-30 минут при температуре 200 градусов.
  • Через полчаса достаньте, покройте слоем тёртого сыра и на 3-4 минуты отправьте в духовку до румяной корочки. Сверху можете украсить помидорами.

Биточки с сырной корочкой в духовке — сочные и питательные.

Биточки с сырной корочкой в духовке. Оригинальная закуска из филе и сыра 2

Приятного аппетита!

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