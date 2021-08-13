Биточки с сырной корочкой в духовке. Оригинальная закуска из филе и сыра

Биточки с сырной корочкой в духовке получаются нежными и невероятно лёгкими.
Биточки с корочкой в духовке: ингредиенты
- Куриное филе — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Горчица дижонская — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сыр твёрдый или полутвёрдый — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Насыщенный майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Чеснок — 3 д. (три дольки)
- Помидоры Черри — по желанию
- Луковица большая
- Зелень рубленая — 2 ст. л (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- Мясо вымойте и просушите, нарубите на мелкие кубики.
- Сыр натрите на тонкую стружку, лук мелко нарубите.
- Выложите мясо, сыр, лук и пряности в одну миску , перемешайте рукой и оставьте пропитываться на 30-40 минут.
- По одному вмешайте яйца, выложите майонез, добавьте чеснок и зелень.
- Фарш тщательно перемешайте, чтобы он насытился пряностями и стал сочнее.
- Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, ложкой сформируйте котлеты прямо на противне, на расстоянии друг от друга.
- Выпекайте в духовке 20-30 минут при температуре 200 градусов.
- Через полчаса достаньте, покройте слоем тёртого сыра и на 3-4 минуты отправьте в духовку до румяной корочки. Сверху можете украсить помидорами.
Биточки с сырной корочкой в духовке — сочные и питательные.
Приятного аппетита!
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