Теперь печень готовлю только так! Такую вкуснятину вы еще не готовили

Запеченная куриная печень с картофелем – это очень вкусное, сытное и ароматное блюдо. За один заход вы сделаете полноценный обед или ужин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень куриная, 500 г;

картофель, 6 шт;

лук и морковь по 1 шт;

огурцы маринованные, 2 шт;

моцарелла, 100 г;

яйцо, 1 шт;

сметана, 150 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке.

Картофель режем тонкими кружочками.

Огурцы режем маленькими кружочками.

Печень промываем и режем кусочками.

Совет: печень вы можете брать любую по своему вкусу.

Лук обжариваем 4 минуты на растительном масле и добавляем морковь, тушим несколько минут.

Добавляем куриную печень, солим и перчим, мешаем. Тушим 5 минут.

Форму для запекания смазываем растительным маслом.

Выкладываем слой картофеля, сверху огурцы, печень с овощами, слой картофеля, немного присаливаем.

Яйцо смешиваем со сметаной, взбиваем венчиком, солим и перчим и смешиваем с тертым сыром – сыр берите любой.

Заливаем массу в форме этим соусом.

Накрываем форму фольгой и запекаем 40 минут при 180 градусах.

За 10 минут до готовности убираем фольгу и запекаем до румяности.

Запеканку режем кусочками и подаем к столу с разными соусами, салатами из свежих овощей, свежей зеленью