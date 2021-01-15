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Теперь печень готовлю только так! Такую вкуснятину вы еще не готовили

Запеченная куриная печень с картофелем – это очень вкусное, сытное и ароматное блюдо. За один заход вы сделаете полноценный обед или ужин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печень куриная, 500 г;
  • картофель, 6 шт;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • огурцы маринованные, 2 шт;
  • моцарелла, 100 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • сметана, 150 г;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке.

Картофель режем тонкими кружочками.

Огурцы режем маленькими кружочками.

Печень промываем и режем кусочками.

Совет: печень вы можете брать любую по своему вкусу.

Лук обжариваем 4 минуты на растительном масле и добавляем морковь, тушим несколько минут.

Добавляем куриную печень, солим и перчим, мешаем. Тушим 5 минут.

Теперь печень готовлю только так! Такую вкуснятину вы еще не готовили

Форму для запекания смазываем растительным маслом.

Выкладываем слой картофеля, сверху огурцы, печень с овощами, слой картофеля, немного присаливаем.

Теперь печень готовлю только так! Такую вкуснятину вы еще не готовили

Теперь печень готовлю только так! Такую вкуснятину вы еще не готовили

Теперь печень готовлю только так! Такую вкуснятину вы еще не готовили

Яйцо смешиваем со сметаной, взбиваем венчиком, солим и перчим и смешиваем с тертым сыром – сыр берите любой.

Заливаем массу в форме этим соусом.

Накрываем форму фольгой и запекаем 40 минут при 180 градусах.

За 10 минут до готовности убираем фольгу и запекаем до румяности.

Теперь печень готовлю только так! Такую вкуснятину вы еще не готовили

Запеканку режем кусочками и подаем к столу с разными соусами, салатами из свежих овощей, свежей зеленью

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