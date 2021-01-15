Теперь печень готовлю только так! Такую вкуснятину вы еще не готовили

Запеченная куриная печень с картофелем – это очень вкусное, сытное и ароматное блюдо. За один заход вы сделаете полноценный обед или ужин.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень куриная, 500 г;
- картофель, 6 шт;
- лук и морковь по 1 шт;
- огурцы маринованные, 2 шт;
- моцарелла, 100 г;
- яйцо, 1 шт;
- сметана, 150 г;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке.
Картофель режем тонкими кружочками.
Огурцы режем маленькими кружочками.
Печень промываем и режем кусочками.
Совет: печень вы можете брать любую по своему вкусу.
Лук обжариваем 4 минуты на растительном масле и добавляем морковь, тушим несколько минут.
Добавляем куриную печень, солим и перчим, мешаем. Тушим 5 минут.
Форму для запекания смазываем растительным маслом.
Выкладываем слой картофеля, сверху огурцы, печень с овощами, слой картофеля, немного присаливаем.
Яйцо смешиваем со сметаной, взбиваем венчиком, солим и перчим и смешиваем с тертым сыром – сыр берите любой.
Заливаем массу в форме этим соусом.
Накрываем форму фольгой и запекаем 40 минут при 180 градусах.
За 10 минут до готовности убираем фольгу и запекаем до румяности.
Запеканку режем кусочками и подаем к столу с разными соусами, салатами из свежих овощей, свежей зеленью
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