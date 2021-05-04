Сало горячего засола. Домашний деликатес, которым я всегда угощаю гостей

Сало горячего засола безумно вкусный домашний деликатес. После такого угощения гости точно не останутся голодными.
Сало горячего засола: ингредиенты
- Сало с мясной прослойкой — 1 кг. (один килограмм)
- Шелуха луковая — три горсти
- Сахар — 40 гр. (сорок грамм)
- Лист лавровый — 2 шт. (две штуки)
- Соль — 200 гр. (двести грамм)
- Вода — 1 л. (один литр)
- Перец и прочие специи — по вкусу
- Чеснок — восемь зубчиков
Пошаговое приготовление:
- Налейте воду в кастрюлю, забросьте шелуху, лавровый лист, сахар, соль, доведите до кипения, опустите сало. После вторичного закипания убавьте огонь и варите 30 минут.
- Снимите с плиты, оставьте остужаться в кастрюле не менее 10 часов.
- Сало выложите на полотенце и обсушите.
- Чеснок измельчите, смешайте его с чёрным перцем, специями по вкусу, толчённым чёрным перцем и травами.
- Сало обмажьте со всех сторон этим маринадом, оберните в фольгу или плотно укутайте плёнкой и отправьте в морозилку на всю ночь.
- Чтобы сало было ещё вкуснее, можете добавить красный острый перец, толчёную паприку или ещё что-нибудь на Вас вкус.
Сало горячего засола станет желанным гостем на Вашем столе.
Готовьте на здоровье!
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