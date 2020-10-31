Готовлю из фарша очень просто и быстро, а главное, ничего не нужно жарить. Баклажаны с фаршем

Будем делать вкусные баклажаны с фаршем, в ароматном и пикантном томатном соусе с чесноком, паприкой. Блюдо будет полезным, ведь мы будем все запекать в духовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 500 г;

баклажаны, 1 кг;

лук, 1 шт;

соль, перец, масло растительное.

Для приготовления соуса необходимо:

помидоры, 2 шт;

чеснок, 2 зубчика;

паприка копченая, 1 ч.л;

соль, зелень.

Процесс приготовления

Баклажаны промываем, режем на 2 части и выбираем середину, чтобы осталась лодочка. Укладываем их в подсоленную воду.

Мякоть из баклажан измельчаем, смешиваем с обжаренным кубиком луком, фаршем, солью, перцем, копченой паприкой, рубленой зеленью, другими специями по вашему вкусу.

Лодочки баклажан просушиваем внутри и снаружи бумажными полотенцами и укладываем в форму для запекания.

Фаршируем их начинкой.

Помидоры опускаем на минуту в кипяток, потом вынимаем, снимаем кожуру и режем кубиком.

Обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла, добавляем измельченный чеснок, соль и перец по вкусу, копченую паприку и зелень.

Совет: в общем для блюда вы берите свои любимые специи для мяса и овощей – будет очень ароматно.

Томатную массу измельчаем блендером и заливаем баклажаны.

Ставим в разогретую духовку до 180 градусов и запекаем около 35 минут.

Вынимаем, посыпаем рубленой зеленью и подаем к столу.

К таким баклажанам можно подавать любые гарниры, салаты.