Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Готовлю из фарша очень просто и быстро, а главное, ничего не нужно жарить. Баклажаны с фаршем

Будем делать вкусные баклажаны с фаршем, в ароматном и пикантном томатном соусе с чесноком, паприкой. Блюдо будет полезным, ведь мы будем все запекать в духовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 500 г;
  • баклажаны, 1 кг;
  • лук, 1 шт;
  • соль, перец, масло растительное.

Для приготовления соуса необходимо:

  • помидоры, 2 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • паприка копченая, 1 ч.л;
  • соль, зелень.

Процесс приготовления

Баклажаны промываем, режем на 2 части и выбираем середину, чтобы осталась лодочка. Укладываем их в подсоленную воду.

Мякоть из баклажан измельчаем, смешиваем с обжаренным кубиком луком, фаршем, солью, перцем, копченой паприкой, рубленой зеленью, другими специями по вашему вкусу.

Лодочки баклажан просушиваем внутри и снаружи бумажными полотенцами и укладываем в форму для запекания.

Фаршируем их начинкой.

Помидоры опускаем на минуту в кипяток, потом вынимаем, снимаем кожуру и режем кубиком.

Обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла, добавляем измельченный чеснок, соль и перец по вкусу, копченую паприку и зелень.

Совет: в общем для блюда вы берите свои любимые специи для мяса и овощей – будет очень ароматно.

Томатную массу измельчаем блендером и заливаем баклажаны.

Ставим в разогретую духовку до 180 градусов и запекаем около 35 минут.

Вынимаем, посыпаем рубленой зеленью и подаем к столу.

К таким баклажанам можно подавать любые гарниры, салаты.

Готовлю из фарша очень просто и быстро, а главное, ничего не нужно жарить. Баклажаны с фаршем

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх