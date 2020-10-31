Готовлю из фарша очень просто и быстро, а главное, ничего не нужно жарить. Баклажаны с фаршем

Будем делать вкусные баклажаны с фаршем, в ароматном и пикантном томатном соусе с чесноком, паприкой. Блюдо будет полезным, ведь мы будем все запекать в духовке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 500 г;
- баклажаны, 1 кг;
- лук, 1 шт;
- соль, перец, масло растительное.
Для приготовления соуса необходимо:
- помидоры, 2 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- паприка копченая, 1 ч.л;
- соль, зелень.
Процесс приготовления
Баклажаны промываем, режем на 2 части и выбираем середину, чтобы осталась лодочка. Укладываем их в подсоленную воду.
Мякоть из баклажан измельчаем, смешиваем с обжаренным кубиком луком, фаршем, солью, перцем, копченой паприкой, рубленой зеленью, другими специями по вашему вкусу.
Лодочки баклажан просушиваем внутри и снаружи бумажными полотенцами и укладываем в форму для запекания.
Фаршируем их начинкой.
Помидоры опускаем на минуту в кипяток, потом вынимаем, снимаем кожуру и режем кубиком.
Обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла, добавляем измельченный чеснок, соль и перец по вкусу, копченую паприку и зелень.
Совет: в общем для блюда вы берите свои любимые специи для мяса и овощей – будет очень ароматно.
Томатную массу измельчаем блендером и заливаем баклажаны.
Ставим в разогретую духовку до 180 градусов и запекаем около 35 минут.
Вынимаем, посыпаем рубленой зеленью и подаем к столу.
К таким баклажанам можно подавать любые гарниры, салаты.
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