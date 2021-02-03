Скатерть-Самобранка

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Как нужно готовить оладьи, чтобы они были пышными и не опадали после остывания (делюсь рецептом, проверенным годами)

Все любят пышные оладьи, но не у всех получаются такие пышки, как хотелось бы.  Хочу предложить вам попробовать мой старый рецепт, который всегда получается удачно и оладушки у меня, никогда не опадают после того, как я снимаю их со сковороды и выкладываю на блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 300 мл;
  • вода, 50 мл;
  • яйцо, 1 шт;
  • мука, 300 г;
  • соль, щепотка;
  • сахар, 2 – 3 ст.л;
  • сода, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Кефир соединяем с водой и немного подогреваем на плите.

Остальные продукты должны быть комнатной температуры.

Смешиваем яйцо с солью и сахаром, вливаем теплый кефир, перемешиваем.

Муку просеиваем и частями вводим в тесто, хорошо вымешиваем. Масса должна быть густой, как жирная, домашняя сметана.

Всыпаем соду и перемешиваем.

Сначала разогреваем растительное масло и потом обжариваем оладушки с двух сторон на среднем огне до румяности.

Как нужно готовить оладьи, чтобы они были пышными и не опадали после остывания (делюсь рецептом, проверенным годами)

Подаю я оладушки со сметаной, медом или вареньем, мои еще любят с шоколадной пастой.

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