Как нужно готовить оладьи, чтобы они были пышными и не опадали после остывания (делюсь рецептом, проверенным годами)

Все любят пышные оладьи, но не у всех получаются такие пышки, как хотелось бы. Хочу предложить вам попробовать мой старый рецепт, который всегда получается удачно и оладушки у меня, никогда не опадают после того, как я снимаю их со сковороды и выкладываю на блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 300 мл;

вода, 50 мл;

яйцо, 1 шт;

мука, 300 г;

соль, щепотка;

сахар, 2 – 3 ст.л;

сода, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Кефир соединяем с водой и немного подогреваем на плите.

Остальные продукты должны быть комнатной температуры.

Смешиваем яйцо с солью и сахаром, вливаем теплый кефир, перемешиваем.

Муку просеиваем и частями вводим в тесто, хорошо вымешиваем. Масса должна быть густой, как жирная, домашняя сметана.

Всыпаем соду и перемешиваем.

Сначала разогреваем растительное масло и потом обжариваем оладушки с двух сторон на среднем огне до румяности.

Подаю я оладушки со сметаной, медом или вареньем, мои еще любят с шоколадной пастой.