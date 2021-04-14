Винегрет слоями. Полезный и низкокалорийный рецепт

Винегрет слоями получается очень красивым, а самое главное — низкокалорийным блюдом, так как не содержит сметану и майонез. Тем, кто следит за калориями в своём организме он очень понравится.
Винегрет слоями: ингредиенты
- Морковь — 1шт. (одна штука)
- Картофель — 1 шт. (одна штука)
- Свекла — 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Огурец солёный — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 40-50 мл. (сорок-пятьдесят миллилитров)
- Консервированная фасоль — 30-40 г. (тридцать-сорок грамм)
- Горчица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Морковь и картофель отварить до готовности. Обычно для этого достаточно 20 минут. Свёклу лучше запечь в духовке один час, в зависимости от размера овоща. Затем все овощи очистить.
- Картофель нарезать кубиками, выложить в стеклянную пиалу первым слоем. Приправьте растительным маслом и солью.
- Смажьте картофель небольшим количеством горчицы. Этот ингредиент не обязателен, при желании его можно не употреблять.
- Запечённую свёклу тоже порежьте кубиками и повторите действия с маслом, солью и горчицей.
- На свёклу сверху выложите фасоль.
- Затем нарезанный мелкими кубиками солёный огурец.
- В конце выложите нарезанную кубиками морковь.
Винегрет слоями яркое и интересное блюдо.
Приятного Вам аппетита!
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