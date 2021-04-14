Винегрет слоями. Полезный и низкокалорийный рецепт

Винегрет слоями получается очень красивым, а самое главное — низкокалорийным блюдом, так как не содержит сметану и майонез. Тем, кто следит за калориями в своём организме он очень понравится.

Винегрет слоями: ингредиенты

Морковь — 1шт. (одна штука) Картофель — 1 шт. (одна штука) Свекла — 1-2 шт. (одна-две штуки) Огурец солёный — 1 шт. (одна штука) Растительное масло — 40-50 мл. (сорок-пятьдесят миллилитров) Консервированная фасоль — 30-40 г. (тридцать-сорок грамм) Горчица — 1 ч. л (одна чайная ложка) соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Морковь и картофель отварить до готовности. Обычно для этого достаточно 20 минут. Свёклу лучше запечь в духовке один час, в зависимости от размера овоща. Затем все овощи очистить.

Картофель нарезать кубиками, выложить в стеклянную пиалу первым слоем. Приправьте растительным маслом и солью.

Смажьте картофель небольшим количеством горчицы. Этот ингредиент не обязателен, при желании его можно не употреблять.

Запечённую свёклу тоже порежьте кубиками и повторите действия с маслом, солью и горчицей.

На свёклу сверху выложите фасоль.

Затем нарезанный мелкими кубиками солёный огурец.

В конце выложите нарезанную кубиками морковь.

Винегрет слоями яркое и интересное блюдо.

Приятного Вам аппетита!