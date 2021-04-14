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Винегрет слоями. Полезный и низкокалорийный рецепт

Винегрет слоями получается очень красивым, а самое главное — низкокалорийным блюдом, так как не содержит сметану и майонез. Тем, кто следит за калориями в своём организме он очень понравится.

Винегрет слоями: ингредиенты

Винегрет слоями

  1. Морковь — 1шт. (одна штука)
  2. Картофель — 1 шт. (одна штука)
  3. Свекла — 1-2 шт. (одна-две штуки)
  4. Огурец солёный — 1 шт. (одна штука)
  5. Растительное масло — 40-50 мл. (сорок-пятьдесят миллилитров)
  6. Консервированная фасоль — 30-40 г. (тридцать-сорок грамм)
  7. Горчица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Морковь и картофель отварить до готовности. Обычно для этого достаточно 20 минут. Свёклу лучше запечь в духовке один час, в зависимости от размера овоща. Затем все овощи очистить.
  • Картофель нарезать кубиками, выложить в стеклянную пиалу первым слоем. Приправьте растительным маслом и солью.
  • Смажьте  картофель небольшим количеством горчицы. Этот ингредиент не обязателен, при желании его можно не употреблять.
  • Запечённую свёклу тоже порежьте кубиками и повторите действия с маслом, солью и горчицей.
  • На свёклу сверху выложите фасоль.
  • Затем нарезанный мелкими кубиками солёный огурец.
  • В конце выложите нарезанную кубиками морковь.

Винегрет слоями яркое и интересное блюдо.

Винегрет слоями. Полезный и низкокалорийный рецепт 2

Приятного Вам аппетита!

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