Скумбрия в хрустящем кляре. Отлично сочетается с салатом из свежих овощей

Скумбрия в хрустящем кляре получается безумно вкусной и сытной, вашим друзьям и знакомым обязательно понравится такое блюдо.
Скумбрия в хрустящем кляре: ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт. (две штуки)
- Пшеничная мука – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Растительное масло – для жарки
- Холодная вода – 4 ст. л. (четыре столовых ложек)
- Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Крахмал – 30 г. (тридцать грамм)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Разморозьте скумбрию, очистите от головы, костей и кожи. Затем нарежьте набольшими порционными кусочками. Переложите в чашку подготовленную рыбку, добавьте перец, соль и перемешайте. Оставьте мариноваться.
- Взбейте в чашку куриные яйца, добавьте соль и перемешайте венчиком. Влейте холодную воду, всыпьте муку, крахмал и разрыхлитель. Хорошо всё перемешайте, чтобы получился жидкий кляр.
- Налейте в сковороду растительное масло и нагрейте. Возьмите кусочек рыбы, окуните в кляр и положите на сковороду. Также поступите с остальными кусочками. Рыбку жарьте до румяной корочки на сильном огне с одной стороны, переверните, накройте крышкой и до готовости жарите с другой стороны.
- На бумажное полотенце переложите обжаренную рыбку. После переложите на тарелку и подайте к столу.
Скумбрия в хрустящем кляре — нежная и сочная.
Приятного аппетита!
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