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Скумбрия в хрустящем кляре. Отлично сочетается с салатом из свежих овощей

Скумбрия в хрустящем кляре получается безумно вкусной и сытной, вашим друзьям и знакомым обязательно понравится такое блюдо.

Скумбрия в хрустящем кляре: ингредиенты

Скумбрия в хрустящем кляре

  1. Скумбрия – 2 шт. (две штуки)
  2. Пшеничная мука – 80 г. (восемьдесят грамм)
  3. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  4. Растительное масло – для жарки
  5. Холодная вода – 4 ст. л. (четыре столовых ложек)
  6. Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  7. Крахмал – 30 г. (тридцать грамм)
  8.  Перец – по вкусу
  9. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Разморозьте скумбрию, очистите от головы, костей и кожи. Затем нарежьте набольшими порционными кусочками. Переложите в чашку подготовленную рыбку, добавьте перец, соль и перемешайте. Оставьте мариноваться.
  • Взбейте в чашку куриные яйца, добавьте соль и перемешайте венчиком. Влейте холодную воду, всыпьте муку, крахмал и разрыхлитель. Хорошо всё перемешайте, чтобы получился жидкий кляр.
  • Налейте в сковороду растительное масло и нагрейте. Возьмите кусочек рыбы, окуните в кляр и положите на сковороду. Также поступите с остальными кусочками. Рыбку жарьте до румяной корочки на сильном огне с одной стороны, переверните, накройте крышкой и до готовости жарите с другой стороны.
  • На бумажное полотенце переложите обжаренную рыбку.
    После переложите на тарелку и подайте к столу.

Скумбрия в хрустящем кляре — нежная и сочная.

Скумбрия в хрустящем кляре. Отлично сочетается с салатом из свежих овощей 2

Приятного аппетита!

 

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