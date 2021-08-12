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Ванильный сметанник. Воздушная текстура этого десерта понравится всем

Ванильный сметанник — превосходный десерт, в меру сладкий и сытный. Такой десерт непременно понравится вам и вашим близким.

Ванильный сметанник: ингредиенты

Ванильный сметанник

  1. Мука — 300 гр.(триста грамм)
  2. Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
  3. Сахар 0,5 ст. (половина стакана)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Соль — одна щепотка

Начинка:

  1. Сметана 20% — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  3. Сахар — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  4. Ванилин — 1 гр. (один грамм)

Рецепт приготовления:

  • Масло достаньте из холодильника и натрите на крупной тёрке, смешайте с мукой, добавьте сахар и щепотку соли, тщательно перемешайте.
  • Затем добавьте разрыхлитель и яйцо, тщательно перемешайте и замесите тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
  • Застелите пергаментной бумагой форму для выпекания, бока смажьте маслом. Сделайте высокие бортики, около 6-7 см.
  • Чтобы приготовить начинку в глубокой миске соедините 4 яйца с сахаром и взбейте при помощи венчика.
  • Затем добавьте ванилин и сметану и перемешайте до однородности.
  • Начинку вылейте на тесто так, чтобы она была ниже бортиков.
  • Сметанник выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут

Ванильный сметанник — самый нежный и вкусный.

Ванильный сметанник. Воздушная текстура этого десерта понравится всем 2

 

Пеките на здоровье!

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