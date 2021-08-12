Ванильный сметанник. Воздушная текстура этого десерта понравится всем

Ванильный сметанник — превосходный десерт, в меру сладкий и сытный. Такой десерт непременно понравится вам и вашим близким.

Ванильный сметанник: ингредиенты

Мука — 300 гр.(триста грамм) Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм) Сахар 0,5 ст. (половина стакана) Яйца — 1 шт. (одна штука) Соль — одна щепотка

Начинка:

Сметана 20% — 500 гр. (пятьсот грамм) Яйца — 4 шт. (четыре штуки) Сахар — 5 ст. л (пять столовых ложек) Ванилин — 1 гр. (один грамм)

Рецепт приготовления:

Масло достаньте из холодильника и натрите на крупной тёрке, смешайте с мукой, добавьте сахар и щепотку соли, тщательно перемешайте.

Затем добавьте разрыхлитель и яйцо, тщательно перемешайте и замесите тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.

Застелите пергаментной бумагой форму для выпекания, бока смажьте маслом. Сделайте высокие бортики, около 6-7 см.

Чтобы приготовить начинку в глубокой миске соедините 4 яйца с сахаром и взбейте при помощи венчика.

Затем добавьте ванилин и сметану и перемешайте до однородности.

Начинку вылейте на тесто так, чтобы она была ниже бортиков.

Сметанник выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут

Ванильный сметанник — самый нежный и вкусный.

Пеките на здоровье!