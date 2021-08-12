Ванильный сметанник. Воздушная текстура этого десерта понравится всем

Ванильный сметанник — превосходный десерт, в меру сладкий и сытный. Такой десерт непременно понравится вам и вашим близким.
Ванильный сметанник: ингредиенты
- Мука — 300 гр.(триста грамм)
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар 0,5 ст. (половина стакана)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Соль — одна щепотка
Начинка:
- Сметана 20% — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Сахар — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Ванилин — 1 гр. (один грамм)
Рецепт приготовления:
- Масло достаньте из холодильника и натрите на крупной тёрке, смешайте с мукой, добавьте сахар и щепотку соли, тщательно перемешайте.
- Затем добавьте разрыхлитель и яйцо, тщательно перемешайте и замесите тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
- Застелите пергаментной бумагой форму для выпекания, бока смажьте маслом. Сделайте высокие бортики, около 6-7 см.
- Чтобы приготовить начинку в глубокой миске соедините 4 яйца с сахаром и взбейте при помощи венчика.
- Затем добавьте ванилин и сметану и перемешайте до однородности.
- Начинку вылейте на тесто так, чтобы она была ниже бортиков.
- Сметанник выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут
Ванильный сметанник — самый нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!
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