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Как быстро отмыть грязный холодильник и избавить его от ненужных запахов. Делюсь простым, но рабочим способом

Не зависимо от того, насколько у вас модный и современный, многофункциональный холодильник или наоборот, что-то простое, ухаживать за техникой нужно всегда и постоянно. В ином случае, появляется и грязь, и разные пятна на полках и других поверхностях, появляется неприятный аромат.

Как отмыть холодильник и избавиться от неприятного запаха

вынимаем все из холодильника;

отключаем от питания и вынимаем полки;

для мойки полок смешиваем теплую воду, 1 л с хозяйственным мылом, 50 г (трем на терке), с моющим средством, 1 ст.л и содой, 2 ст.л;

Как быстро отмыть грязный холодильник и избавить его от ненужных запахов. Делюсь простым, но рабочим способом

вытираем полки и оставляем их просушиваться;

Как быстро отмыть грязный холодильник и избавить его от ненужных запахов. Делюсь простым, но рабочим способом

внутри холодильник моем этим же раствором, потом промываем чистой водой с уксусом  и насухо вытираем;

снаружи также моем раствором и потом протираем водой с уксусом.

Как быстро отмыть грязный холодильник и избавить его от ненужных запахов. Делюсь простым, но рабочим способом

Возвращаем полки в холодильник, расставляем продукты.

И главный секрет: ставим небольшую емкость с содой в холодильник – это помогает очищать воздух от неприятных ароматов внутри.

Как быстро отмыть грязный холодильник и избавить его от ненужных запахов. Делюсь простым, но рабочим способом

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