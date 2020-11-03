Как быстро отмыть грязный холодильник и избавить его от ненужных запахов. Делюсь простым, но рабочим способом

Не зависимо от того, насколько у вас модный и современный, многофункциональный холодильник или наоборот, что-то простое, ухаживать за техникой нужно всегда и постоянно. В ином случае, появляется и грязь, и разные пятна на полках и других поверхностях, появляется неприятный аромат.
Как отмыть холодильник и избавиться от неприятного запаха
вынимаем все из холодильника;
отключаем от питания и вынимаем полки;
для мойки полок смешиваем теплую воду, 1 л с хозяйственным мылом, 50 г (трем на терке), с моющим средством, 1 ст.л и содой, 2 ст.л;
вытираем полки и оставляем их просушиваться;
внутри холодильник моем этим же раствором, потом промываем чистой водой с уксусом и насухо вытираем;
снаружи также моем раствором и потом протираем водой с уксусом.
Возвращаем полки в холодильник, расставляем продукты.
И главный секрет: ставим небольшую емкость с содой в холодильник – это помогает очищать воздух от неприятных ароматов внутри.
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