Салат гранатовый браслет с курицей: вкусно, красиво, празднично-готовь и радуй близких

Салат гранатовый браслет с курицей – невероятно красиво, вкусно и полезно!
Салат гранатовый браслет с курицей: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – филе курицы
- Пол штуки граната
- 1 (одна) шт – моркови
- 150 (сто пятьдесят) гр – шампиньонов
- 1 (одна) шт – свеклы
- 2 (две) шт – картофеля
- 1 (один) зубчик – чеснока
- 100 (сто) гр – майонеза
- 150 (сто пятьдесят) гр – сливок
- 50 (пятьдесят) гр – растительного масла
Салат гранатовый браслет с курицей: рецепт
- Грибы нарезать крупным кубиком
- Филе замариновать в ароматных специях и в соли
- Сковороду с растительным маслом разогрейте и на одну часть выложите грибы, а на вторую куриное филе. Жарьте грибы минуты четыре. Курицу на пару минут дольше
- На середину тарелки поставьте кулинарное кольцо или же стакан. Картофель отварной натрите на терке и выложите по кругу
- Майонез смешайте с чесноком и со сливками. Смажьте картошку этим соусом
- Тертую морковь выложите и снова смажьте соусом
- Поверх распределите грибы
- Нарежьте грудку кусочками и положите в салат
- Затем идет слой тертой свеклы, и также смажьте его соусом
- Посыпьте сверху гранатовыми зернами. Извлеките кольцо или стакан и подавайте эту красоту к столу!
Салат гранатовый браслет с курицей готов: Видео
Вот так не сложно можно приготовить очень красивый и вкусный салат.На здоровье.
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