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Салат гранатовый браслет с курицей: вкусно, красиво, празднично-готовь и радуй близких

Салат гранатовый браслет с курицей – невероятно красиво, вкусно и полезно!

Салат гранатовый браслет с курицей: ингредиенты

Салат гранатовый браслет с курицей

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – филе курицы
  2. Пол штуки граната
  3. 1 (одна) шт – моркови
  4. 150 (сто пятьдесят) гр – шампиньонов
  5. 1 (одна) шт – свеклы
  6. 2 (две) шт – картофеля
  7. 1 (один) зубчик – чеснока
  8. 100 (сто) гр – майонеза
  9. 150 (сто пятьдесят) гр – сливок
  10. 50 (пятьдесят) гр – растительного масла

Салат гранатовый браслет с курицей: рецепт

Салат гранатовый браслет с курицей

  • Грибы нарезать крупным кубиком
  • Филе замариновать в ароматных специях и в соли
  • Сковороду с растительным маслом разогрейте и на одну часть выложите грибы, а на вторую куриное филе. Жарьте грибы минуты четыре. Курицу на пару минут дольше
  • На середину тарелки поставьте кулинарное кольцо или же стакан. Картофель отварной натрите на терке и выложите по кругу
  • Майонез смешайте с чесноком и со сливками. Смажьте картошку этим соусом
  • Тертую морковь выложите и снова смажьте соусом
  • Поверх распределите грибы
  • Нарежьте грудку кусочками и положите в салат
  • Затем идет слой тертой свеклы, и также смажьте его соусом
  • Посыпьте сверху гранатовыми зернами. Извлеките кольцо или стакан и подавайте эту красоту к столу!

Салат гранатовый браслет с курицей готов: Видео

Вот так не сложно можно приготовить очень красивый и вкусный салат.

На здоровье.

Салат гранатовый браслет с курицей

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