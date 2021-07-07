Таксист-грузин научил готовить их фирменную закуску из зелени (пхали): теперь зелень у меня дома никогда не пропадает

Часто пробовала пхали в грузинских кафе и ресторанах, а недавно ехала с таксистом из Грузии и он рассказал, что жена ему утром пхали приготовила. Вот я рецепт и спросила! Теперь часто делаю, особенно из зелени. Пока лето, надо есть больше витаминов!
Быстрее делюсь с вами!
Как готовить
Сначала займемся грецкими орехами: орехи надо помыть (несколько раз) под краном, а затем высыпать на сковородку:
И подсушить на среднем огне несколько минут. Сковорода должна быть сухая, масло добавлять не нужно!
Кстати, эту процедуру нужно проделывать со всеми орехами. Даже с теми, которые продаются не на развес, а в герметичной упаковке. Вы удивитесь, сколько в них грязи бывает!
Орешки пока убираем в сторону и переходим к зелени: нам понадобится шпинат и петрушка. Здесь можно экспериментировать и готовить с любой зеленью!
Зелень моем, обсушиваем и срезаем стебли (они не пригодятся). Сами листья нарезаем на произвольные кусочки и складываем в блендер:
Измельчаем зелень до кашицы (примерно 40 секунд), перекладываем в глубокое блюдо. Теперь кладем в блендер орехи:
И тоже измельчаем:
Кстати, орехи с зеленью можно сразу вместе измельчать, но у меня не хватило бы места. И еще – сюда же можно добавить чеснок. Мой муж в последнее время его не ест, поэтому приходится обходиться без него.
Теперь нам нужен лимон: разрезаем его пополам:
Соединяем в миске измельченную зелень и орехи, поливаем соком половины лимона и добавляем немного соли (у меня морская). Перемешиваем до однородности:
И теперь просто скатываем руками небольшие шарики – такие, чтобы их было удобно есть:
Сразу же подаем пхали к столу или убираем в холодильник (спокойно пролежат пару дней, не больше).
Что нужно
- грецкие орехи – примерно 1 стакан (150-200 г)
- шпинат – пучок
- петрушка – пучок
- лимон – 1/2 шт.
- соль – 1/2 ч. л.
- чеснок – пара зубчиков (я не добавляла)
Посмотрите, какая красота!
Хоть шарики получаются маленькие, но даже ими одними можно сытно перекусить. Я съела 3 штучки и уже наелась =) Видимо, это все из-за орехов.
И еще пхали можно готовить не только из зелени! Для них используют и свеклу, и фасоль, и баклажаны, и даже капусту!
А вы пробовали пхали? Будете готовить?
Очень бы хотелось этим летом съездить в Грузию… Хоть бы сухопутные границы открыли побыстрее!
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