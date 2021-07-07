Таксист-грузин научил готовить их фирменную закуску из зелени (пхали): теперь зелень у меня дома никогда не пропадает

Часто пробовала пхали в грузинских кафе и ресторанах, а недавно ехала с таксистом из Грузии и он рассказал, что жена ему утром пхали приготовила. Вот я рецепт и спросила! Теперь часто делаю, особенно из зелени. Пока лето, надо есть больше витаминов!

Быстрее делюсь с вами!

Как готовить

Сначала займемся грецкими орехами: орехи надо помыть (несколько раз) под краном, а затем высыпать на сковородку:

Замачивать в воде совсем не обязательно

И подсушить на среднем огне несколько минут. Сковорода должна быть сухая, масло добавлять не нужно!

Так мы убираем из орехов влагу

Кстати, эту процедуру нужно проделывать со всеми орехами. Даже с теми, которые продаются не на развес, а в герметичной упаковке. Вы удивитесь, сколько в них грязи бывает!

Орешки пока убираем в сторону и переходим к зелени: нам понадобится шпинат и петрушка. Здесь можно экспериментировать и готовить с любой зеленью!

Зелень моем, обсушиваем и срезаем стебли (они не пригодятся). Сами листья нарезаем на произвольные кусочки и складываем в блендер:

Блендер можно любой

Измельчаем зелень до кашицы (примерно 40 секунд), перекладываем в глубокое блюдо. Теперь кладем в блендер орехи:

Они как раз остыли

И тоже измельчаем:

Без него никак! Если вдруг у вас еще нет блендера, срочно купите!Без него никак!

Кстати, орехи с зеленью можно сразу вместе измельчать, но у меня не хватило бы места. И еще – сюда же можно добавить чеснок. Мой муж в последнее время его не ест, поэтому приходится обходиться без него.

Теперь нам нужен лимон: разрезаем его пополам:

Можно и лайм взять

Соединяем в миске измельченную зелень и орехи, поливаем соком половины лимона и добавляем немного соли (у меня морская). Перемешиваем до однородности:

Смесь получается вязкая и хорошо держит форму

И теперь просто скатываем руками небольшие шарики – такие, чтобы их было удобно есть:

Измельченные грецкие орехи придают вязкость

Сразу же подаем пхали к столу или убираем в холодильник (спокойно пролежат пару дней, не больше).

Что нужно

грецкие орехи – примерно 1 стакан (150-200 г)

шпинат – пучок

петрушка – пучок

лимон – 1/2 шт.

соль – 1/2 ч. л.

чеснок – пара зубчиков (я не добавляла)

Посмотрите, какая красота!

Грузинская кухня одна из моих любимых

Хоть шарики получаются маленькие, но даже ими одними можно сытно перекусить. Я съела 3 штучки и уже наелась =) Видимо, это все из-за орехов.

И еще пхали можно готовить не только из зелени! Для них используют и свеклу, и фасоль, и баклажаны, и даже капусту!

А вы пробовали пхали? Будете готовить?

Очень бы хотелось этим летом съездить в Грузию… Хоть бы сухопутные границы открыли побыстрее!