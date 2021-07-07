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Таксист-грузин научил готовить их фирменную закуску из зелени (пхали): теперь зелень у меня дома никогда не пропадает

Часто пробовала пхали в грузинских кафе и ресторанах, а недавно ехала с таксистом из Грузии и он рассказал, что жена ему утром пхали приготовила. Вот я рецепт и спросила! Теперь часто делаю, особенно из зелени. Пока лето, надо есть больше витаминов!

Быстрее делюсь с вами!

Как готовить

Сначала займемся грецкими орехами: орехи надо помыть (несколько раз) под краном, а затем высыпать на сковородку:

Замачивать в воде совсем не обязательно
Замачивать в воде совсем не обязательно

И подсушить на среднем огне несколько минут. Сковорода должна быть сухая, масло добавлять не нужно!

Так мы убираем из орехов влагу
Так мы убираем из орехов влагу

Кстати, эту процедуру нужно проделывать со всеми орехами. Даже с теми, которые продаются не на развес, а в герметичной упаковке. Вы удивитесь, сколько в них грязи бывает!

Орешки пока убираем в сторону и переходим к зелени: нам понадобится шпинат и петрушка. Здесь можно экспериментировать и готовить с любой зеленью!

Зелень моем, обсушиваем и срезаем стебли (они не пригодятся). Сами листья нарезаем на произвольные кусочки и складываем в блендер:

Блендер можно любой
Блендер можно любой

Измельчаем зелень до кашицы (примерно 40 секунд), перекладываем в глубокое блюдо. Теперь кладем в блендер орехи:

Они как раз остыли
Они как раз остыли

И тоже измельчаем:

Если вдруг у вас еще нет блендера, срочно купите! Без него никак!
Если вдруг у вас еще нет блендера, срочно купите!
Без него никак!

Кстати, орехи с зеленью можно сразу вместе измельчать, но у меня не хватило бы места. И еще – сюда же можно добавить чеснок. Мой муж в последнее время его не ест, поэтому приходится обходиться без него.

Теперь нам нужен лимон: разрезаем его пополам:

Можно и лайм взять
Можно и лайм взять

Соединяем в миске измельченную зелень и орехи, поливаем соком половины лимона и добавляем немного соли (у меня морская). Перемешиваем до однородности:

Смесь получается вязкая и хорошо держит форму
Смесь получается вязкая и хорошо держит форму

И теперь просто скатываем руками небольшие шарики – такие, чтобы их было удобно есть:

Измельченные грецкие орехи придают вязкость
Измельченные грецкие орехи придают вязкость

Сразу же подаем пхали к столу или убираем в холодильник (спокойно пролежат пару дней, не больше).

Что нужно

  • грецкие орехи – примерно 1 стакан (150-200 г)
  • шпинат – пучок
  • петрушка – пучок
  • лимон – 1/2 шт.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • чеснок – пара зубчиков (я не добавляла)

Посмотрите, какая красота!

Грузинская кухня одна из моих любимых
Грузинская кухня одна из моих любимых

Хоть шарики получаются маленькие, но даже ими одними можно сытно перекусить. Я съела 3 штучки и уже наелась =) Видимо, это все из-за орехов.

И еще пхали можно готовить не только из зелени! Для них используют и свеклу, и фасоль, и баклажаны, и даже капусту!

А вы пробовали пхали? Будете готовить?

Очень бы хотелось этим летом съездить в Грузию… Хоть бы сухопутные границы открыли побыстрее!

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