Нежный и воздушный салат. Рецепт вкусного слоеного салата на праздничный стол

Интересный салатик из крабовых палочек с сыром, морковью, свежими огурцами и картофелем. Получается нежным и воздушным, можно еще украсить по вкусу и получится шикарная праздничная закуска.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
крабовые палочки, 10 шт;
сыр, 100 г;
картофель, 5 шт;
огурец свежий, 1 шт;
морковь, 2 шт;
яйца вареные, 5 шт;
зелень;
соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Яйца, картофель, морковь отвариваем, остужаем и все отдельно трем на терке.
Совет: размер терки выбирайте по своему вкусу, одним нравится помельче, другим – крупные кусочки.
Крабовые палочки мелко режем.
Зелень рубим. Не лишним будет использовать и зеленый лук.
Салат можно формировать просто на плоском блюде или для аккуратного внешнего вида, лучше собрать его в кольце. Над каждым слоем делаю сеточку из майонеза.
Первый слой – тертый картофель
Второй слой – крабовые палочки.
Третий слой – морковь.
Четвертый слой – свежий огурец, порезанный кубиками.
Пятый слой – яйца.
Шестой слой – сыр.
Его мы тоже смазываем майонезом и украшаем по вкусу.
Ставим салат в холодильник для охлаждения на пару часов. Он заодно и настоится, станет более влажным и нежным.
Отлично гармонирует салат с разными гарнирами и блюдами, рыбными закусками.
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