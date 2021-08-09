Нежный и воздушный салат. Рецепт вкусного слоеного салата на праздничный стол

Интересный салатик из крабовых палочек с сыром, морковью, свежими огурцами и картофелем. Получается нежным и воздушным, можно еще украсить по вкусу и получится шикарная праздничная закуска.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крабовые палочки, 10 шт;

сыр, 100 г;

картофель, 5 шт;

огурец свежий, 1 шт;

морковь, 2 шт;

яйца вареные, 5 шт;

зелень;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Яйца, картофель, морковь отвариваем, остужаем и все отдельно трем на терке.

Совет: размер терки выбирайте по своему вкусу, одним нравится помельче, другим – крупные кусочки.

Крабовые палочки мелко режем.

Зелень рубим. Не лишним будет использовать и зеленый лук.

Салат можно формировать просто на плоском блюде или для аккуратного внешнего вида, лучше собрать его в кольце. Над каждым слоем делаю сеточку из майонеза.

Первый слой – тертый картофель

Второй слой – крабовые палочки.

Третий слой – морковь.

Четвертый слой – свежий огурец, порезанный кубиками.

Пятый слой – яйца.

Шестой слой – сыр.

Его мы тоже смазываем майонезом и украшаем по вкусу.

Ставим салат в холодильник для охлаждения на пару часов. Он заодно и настоится, станет более влажным и нежным.

Отлично гармонирует салат с разными гарнирами и блюдами, рыбными закусками.