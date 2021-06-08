Сытный ужин без грамма мяса. Никаких заморочек и возни

Сытный ужин без грамма мяса: ингредиенты
- Картофель — 1 шт. (одна штука)
- Гречка — 1 ст. (один стакан)
- Манка — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Мука
- Прованские травы
- Соль, перец — по вкусу
- Сахар — по вкусу
- Лук — 1 шт. (одна штука0
Салат:
- Квашеная капуста — 150 гр.(сто пятьдесят грамм)
- Морская капуста — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Растительное масло
- Перец болгарский — 1 шт. (одна штука)
Способ приготовления:
- Лук нарежьте мелкими кусочками.
- Налейте немного растительного масла на сковоро
Сытный ужин без грамма мяса: готов!
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