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Сытный ужин без грамма мяса. Никаких заморочек и возни

Сытный ужин без грамма мяса: ингредиенты

Сытный ужин без грамма мяса

  1. Картофель — 1 шт. (одна штука)
  2. Гречка — 1 ст. (один стакан)
  3. Манка — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  4. Мука
  5. Прованские травы
  6. Соль, перец — по вкусу
  7. Сахар — по вкусу
  8. Лук — 1 шт. (одна штука0

Салат:

  1. Квашеная капуста — 150 гр.(сто пятьдесят грамм)
  2. Морская капуста — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Растительное масло
  4. Перец болгарский — 1 шт. (одна штука)

Способ приготовления:

Сытный ужин без грамма мяса. Никаких заморочек и возни 3

  • Лук нарежьте мелкими кусочками.
  • Налейте немного растительного масла на сковоро

 

Сытный ужин без грамма мяса: готов!

Сытный ужин без грамма мяса. Никаких заморочек и возни 4

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