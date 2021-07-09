Торт Арлекин. Секрет этого лакомства в рецепте

Торт Арлекин получается безумно вкусным и красивым. Этот десерт станет настоящим украшением стола.
Торт Арлекин: ингредиенты
Тесто:
- Мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар – 2.5 ст. л. (две с половиной столовых ложки)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Мёд – 2,5 ст. л. (две с половиной столовых ложки)
- Слоёное бездрожжевое тесто – 1 кг. (один килограмм)
- Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – щепотка
Крем:
- Варёная сгущёнка – 300 г. (триста грамм)
- Сливки высокой жирности – 700 мл. (семьсот миллилитров)
- Ванилин
- Сахарная пудра – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
Пропитка и украшение:
- Арахис – 200 г. (двести грамм)
- Сгущёнка – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Безе
- Ванилин
- Ром – 3 ст. л. (три столовых ложки
Способ приготовления:
- Для медового теста сахар и соль высыпьте в кастрюлю, добавьте яйцо, мёд и сливочное масло. Компоненты тщательно перемешайте и поставьте на огонь. Дождитесь, пока смесь практически закипит, и в неё добавьте соду, всё постоянно помешивая. Добавьте через 40 секунд муку и замешайте тесто, которое после нужно разделить на 3 части.
- раскатайте и разрежьте на 6 равных частей слоёное тесто. Выпекайте 20 минут при температуре 190 градусов.
- Раскатайте медовое тесто. Выпекайте 3 коржа примерно 10 минут при 180 градусах. Также запекайте оставшиеся после выпекания коржей кусочки теста.
- Для пропитки смешайте ром, сгущёнку и ванилин. Взбейте крем в миксере или блендере: в чаше смешайте ванилин, сливки и сахарную пудру. 300 грамм варёной сгущёнки смешайте в треть этого крема, отложите остальную часть крема.
- Можете приступать к сборке. Схема такая: корж из слоёного теста, белый крем, медовый корж, белый крем, слоёное тесто, тёмный крем, орехи. Повторяйте очерёдность, пока не закончатся коржи. Положите тарелку на последний корж и весь торт придавите грузом. Всё это на 30 минут отправьте в холодильник.
Торт Арлекин — невероятно вкусный и красивый десерт.
Пеките на здоровье!
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