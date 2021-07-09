Скатерть-Самобранка

5 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Торт Арлекин. Секрет этого лакомства в рецепте

Торт Арлекин получается безумно вкусным и красивым. Этот десерт станет настоящим украшением стола.

Торт Арлекин: ингредиенты

Торт Арлекин

Тесто:

  1. Мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сахар – 2.5 ст. л. (две с половиной столовых ложки)
  3. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  4. Мёд – 2,5 ст. л. (две с половиной столовых ложки)
  5. Слоёное бездрожжевое тесто – 1 кг. (один килограмм)
  6. Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
  7. Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Соль – щепотка

Крем:

  1. Варёная сгущёнка – 300 г. (триста грамм)
  2. Сливки высокой жирности – 700 мл. (семьсот миллилитров)
  3. Ванилин
  4. Сахарная пудра – 150 г. (сто пятьдесят грамм)

Пропитка и украшение:

  1. Арахис – 200 г. (двести грамм)
  2. Сгущёнка – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Безе
  4. Ванилин
  5. Ром – 3 ст. л. (три столовых ложки

Способ приготовления:

Торт Арлекин. Секрет этого лакомства в рецепте 3

  • Для медового теста сахар и соль высыпьте в кастрюлю, добавьте яйцо, мёд и сливочное масло. Компоненты тщательно перемешайте и поставьте на огонь. Дождитесь, пока смесь практически закипит, и в неё добавьте соду, всё постоянно помешивая. Добавьте через 40 секунд муку и замешайте тесто, которое после нужно разделить на 3 части.
  • раскатайте и разрежьте на 6 равных частей слоёное тесто. Выпекайте 20 минут при температуре 190 градусов.
  • Раскатайте медовое тесто. Выпекайте 3 коржа примерно 10 минут при 180 градусах. Также запекайте оставшиеся после выпекания коржей кусочки теста.
  • Для пропитки смешайте ром, сгущёнку и ванилин. Взбейте крем в миксере или блендере: в чаше смешайте ванилин, сливки и сахарную пудру. 300 грамм варёной сгущёнки смешайте в треть этого крема, отложите остальную часть крема.
  • Можете приступать к сборке. Схема такая: корж из слоёного теста, белый крем, медовый корж, белый крем, слоёное тесто, тёмный крем, орехи. Повторяйте очерёдность, пока не закончатся коржи. Положите тарелку на последний корж и весь торт придавите грузом. Всё это на 30 минут отправьте в холодильник.

Торт Арлекин — невероятно вкусный и красивый десерт.

Торт Арлекин. Секрет этого лакомства в рецепте 4

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх