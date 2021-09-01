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Суп Чучвара. Первое блюдо узбекской кухни

Суп Чучвара представляет собой простое узбекское блюдо, которое может понравится многим представителям сильного пола.

Суп Чучвара: ингредиенты

Суп Чучвара

  1. Мука – 1 кг. (один килограмм)
  2. Баранина или говядина – 1 кг. (один килограмм)
  3. Жир – 300 г. (триста грамм)
  4. Вода для бульона – 500-1000 мл. (пятьсот-тысяча миллилитров)
  5. Вода для теста – 450 мл. (четыреста пятьдесят миллилитров)
  6. Репчатый лук
  7. Чеснок – 3-5 з. (три-пять зубчиков)
  8. Томатная паста – 1-2 ч. л. (одна-две чайные ложки)
  9. Болгарский перец
  10. Растительное масло – 40 мл. (сорок миллилитров)
  11. Кинза
  12. Перец – по вкусу
  13. Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Для фарша через мясорубку пропустите мясо, добавьте жир, мелко нарежьте 500 г лука и. поперчив и посолив, всё соедините.
  • Соединяя муку, воду и 20 г. соли замесите тесто.
  • Для зажарки на сковороду отправьте немного фарша, томатную пасту и измельчённый лук. поперчите, посолите и добавьте специи. Жарьте примерно 5 минут и добавьте измельчённый болгарский перец.  3 минуты спустя залейте холодную воду и вкиньте крупно нарезанную кинзу. Накройте крышкой после закипания и варите 30  минут.
  • В это время налепите маленьких пельменей. Чем меньше, тем лучше.
  • Пельмени добавьте в бульон и варите на среднем огне около 7 минут.

Суп Чучвара — оригинально и немного остро.

Суп Чучвара. Первое блюдо узбекской кухни 4

Приятного аппетита!

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