Суп Чучвара. Первое блюдо узбекской кухни

Суп Чучвара представляет собой простое узбекское блюдо, которое может понравится многим представителям сильного пола.
Суп Чучвара: ингредиенты
- Мука – 1 кг. (один килограмм)
- Баранина или говядина – 1 кг. (один килограмм)
- Жир – 300 г. (триста грамм)
- Вода для бульона – 500-1000 мл. (пятьсот-тысяча миллилитров)
- Вода для теста – 450 мл. (четыреста пятьдесят миллилитров)
- Репчатый лук
- Чеснок – 3-5 з. (три-пять зубчиков)
- Томатная паста – 1-2 ч. л. (одна-две чайные ложки)
- Болгарский перец
- Растительное масло – 40 мл. (сорок миллилитров)
- Кинза
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Для фарша через мясорубку пропустите мясо, добавьте жир, мелко нарежьте 500 г лука и. поперчив и посолив, всё соедините.
- Соединяя муку, воду и 20 г. соли замесите тесто.
- Для зажарки на сковороду отправьте немного фарша, томатную пасту и измельчённый лук. поперчите, посолите и добавьте специи. Жарьте примерно 5 минут и добавьте измельчённый болгарский перец. 3 минуты спустя залейте холодную воду и вкиньте крупно нарезанную кинзу. Накройте крышкой после закипания и варите 30 минут.
- В это время налепите маленьких пельменей. Чем меньше, тем лучше.
- Пельмени добавьте в бульон и варите на среднем огне около 7 минут.
Суп Чучвара — оригинально и немного остро.
Приятного аппетита!
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