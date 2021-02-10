Гренки с фаршем: вкусный завтрак для всей семьи за 30 минут.

Гренки с фаршем! Не надо ломать голову, чтобы приготовить вкусный завтрак для всей семьи. Воспользуйтесь нашим рецептом и сделайте оригинальные гренки с фаршем.

Гренки с фаршем: ингредиенты

четыре яйца

четверть стакана молока

четырнадцать ломтиков багета

десять столовых ложек мясного фарша

соль и перец – по вкусу

растительное масло – для смазывания формы

Гренки с фаршем: как приготовить

Нужно взять хлебный багет небольшого диаметра, нарезать его ломтиками шириной в один сантиметр.

Из ломтиков убрать мягкую серединку. Должны получить колечки толщиной в полсантиметра.

Хлебный мякиш отправить в глубокую миску.

Залить мякиш двумя столовыми ложками молока и раскрошить его.

В ту же миску положить мясной фарш.

Посолить, поперчить и хорошо перемешать до получения однородной массы.

Полученную начинку заложить в кондитерский мешочек.

Яйца вбить в отдельную глубокую тарелку, влить оставшееся молоко, посолить и хорошо взбить венчиком.

Огнеупорную форму смазать небольшим количеством растительного масла.

Аккуратно разложить в форме хлебные колечки.

Заполнить хлебные колечки при помощи кондитерского мешочка начинкой.

После залить приготовленной яичной смесью.

Заранее разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов.

Отправить форму с хлебом и начинкой в духовку минут на двадцать.

По истечении времени достать гренки из духовки.

Буквально за полчаса вкусный завтрак – гренки с фаршем готов.

Выложите их на большую плоскую тарелку и можете подавать к столу.

Гренки с фаршем: готовы

Подрумяненный хлебушек, а внутри – мясная начинка. Блюдо выглядит очень аппетитно и красиво. Очень вкусно, обязательно попробуйте!