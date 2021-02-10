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Гренки с фаршем: вкусный завтрак для всей семьи за 30 минут.

Гренки с фаршем! Не надо ломать голову, чтобы приготовить вкусный завтрак для всей семьи. Воспользуйтесь нашим рецептом и сделайте оригинальные гренки с фаршем.

Гренки с фаршем: ингредиенты

  • четыре яйца
  • четверть стакана молока
  • четырнадцать ломтиков багета
  • десять столовых ложек мясного фарша
  • соль и перец – по вкусу
  • растительное масло – для смазывания формы

Гренки с фаршем: как приготовить

Гренки с фаршем

  • Нужно взять хлебный багет небольшого диаметра, нарезать его ломтиками шириной в один сантиметр.
  • Из ломтиков убрать мягкую серединку. Должны получить колечки толщиной в полсантиметра.
  • Хлебный мякиш отправить в глубокую миску.
  • Залить мякиш двумя столовыми ложками молока и раскрошить его.
  • В ту же миску положить мясной фарш.
  • Посолить, поперчить и хорошо перемешать до получения однородной массы.
  • Полученную начинку заложить в кондитерский мешочек.
  • Яйца вбить в отдельную глубокую тарелку, влить оставшееся молоко, посолить и хорошо взбить венчиком.
  • Огнеупорную форму смазать небольшим количеством растительного масла.
  • Аккуратно разложить в форме хлебные колечки.
  • Заполнить хлебные колечки при помощи кондитерского мешочка начинкой.

Гренки с фаршем

  • После залить приготовленной яичной смесью.
  • Заранее разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов.
  • Отправить форму с хлебом и начинкой в духовку минут на двадцать.
  • По истечении времени достать гренки из духовки.

Буквально за полчаса вкусный завтрак – гренки с фаршем готов.

Выложите их на большую плоскую тарелку и можете подавать к столу.

Гренки с фаршем: готовы

Подрумяненный хлебушек, а внутри – мясная начинка. Блюдо выглядит очень аппетитно и красиво. Очень вкусно, обязательно попробуйте!

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