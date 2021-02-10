Гренки с фаршем: вкусный завтрак для всей семьи за 30 минут.

Гренки с фаршем! Не надо ломать голову, чтобы приготовить вкусный завтрак для всей семьи. Воспользуйтесь нашим рецептом и сделайте оригинальные гренки с фаршем.
Гренки с фаршем: ингредиенты
- четыре яйца
- четверть стакана молока
- четырнадцать ломтиков багета
- десять столовых ложек мясного фарша
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло – для смазывания формы
Гренки с фаршем: как приготовить
- Нужно взять хлебный багет небольшого диаметра, нарезать его ломтиками шириной в один сантиметр.
- Из ломтиков убрать мягкую серединку. Должны получить колечки толщиной в полсантиметра.
- Хлебный мякиш отправить в глубокую миску.
- Залить мякиш двумя столовыми ложками молока и раскрошить его.
- В ту же миску положить мясной фарш.
- Посолить, поперчить и хорошо перемешать до получения однородной массы.
- Полученную начинку заложить в кондитерский мешочек.
- Яйца вбить в отдельную глубокую тарелку, влить оставшееся молоко, посолить и хорошо взбить венчиком.
- Огнеупорную форму смазать небольшим количеством растительного масла.
- Аккуратно разложить в форме хлебные колечки.
- Заполнить хлебные колечки при помощи кондитерского мешочка начинкой.
- После залить приготовленной яичной смесью.
- Заранее разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов.
- Отправить форму с хлебом и начинкой в духовку минут на двадцать.
- По истечении времени достать гренки из духовки.
Буквально за полчаса вкусный завтрак – гренки с фаршем готов.
Выложите их на большую плоскую тарелку и можете подавать к столу.
Гренки с фаршем: готовы
Подрумяненный хлебушек, а внутри – мясная начинка. Блюдо выглядит очень аппетитно и красиво. Очень вкусно, обязательно попробуйте!
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