Брауни с карамелью. Бесподобный десерт, который сведёт всех с ума

Брауни с карамелью невероятно вкусный десерт, перед которым не может устоять никто.
Брауни с карамелью: ингредиенты
Тесто:
- Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)
- Тёмный шоколад — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Мука — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Мелкий сахар — 200 гр, (двести грамм)
Карамельная начинка:
- Маскарпоне — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сахарный песок — 1/3 ст. (треть стакана)
- Жирные сливки — !/2 ст. (половина стакана)
- Щепотка морской соли
Карамельная глазурь:
- Жирные сливки — 1/2 ст. (половина стакана)
- Сахарный песок — 1/3 ст. (треть стакана)
- Щепотка морской соли
200 гр. (двести грамм) солёного или жареного арахиса дополнительно.
Процесс приготовления:
- Сперва необходимо приготовить сам Брауни. Растопите в сотейнике шоколад со сливочным маслом до однородности, постарайтесь не перегреть массу. Яйца взбейте с сахаром до пышности в отдельной посуде. Затем соедините с остывшей шоколадной массой и аккуратно перемешайте. Просейте муку и замесите однородное тесто. В форму размером 20х22, застеленной пергаментной бумагой, вылейте тесто и поставьте на 25 минут в разогретую до 170 градусов духовку.
- Приготовьте карамельную начинку. В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахарный песок, поставьте на слабый огонь и нагревайте несколько минут. Сахар должен стать коричневым. Затем влейте сливки и доведите до полного растворения сахарного песка, постоянно помешивая. Варите 7 минут до загустения. Затем добавьте соль и измельчённый арахис. Всё хорошо перемешайте.
- Маскарпоне миксером взбейте до увеличения вдвое, соедините с остывшей карамелью и тщательно перемешайте. Поставьте на некоторое время в холодильник.
- Теперь приготовьте карамельную глазурь. В кастрюле нагрейте сахарный песок до изменения в цвете, добавьте сливки и доведите до растворения сахара. Варите 7 минут до загустения и посолите. Тщательно перемешайте.
- Разрежьте Брауни на два коржа, первый покройте половиной карамельной начинки, накройте вторым коржом и смажьте оставшейся карамельной начинкой. Нарежьте квадратиками, полейте сверху карамельной глазурью и посыпьте оставшимся арахисом.
Брауни с карамелью готов!
Приятного аппетита!
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