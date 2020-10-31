Маринованная капуста: очень вкусная и сочная. Ешь хоть каждый день!

Маринованная капуста! Для тех, кто не хочет тратить много времени на закваску капусты предлагаем этот пошаговый рецепт приготовления маринованной капусты. Получается очень вкусная кисло-сладкая закуска, которую можно кушать хоть каждый день!

Маринованная капуста: ингредиенты

три килограмма белокочанной капусты

четыре крупных зубчиков чеснока

три большие моркови

Для маринада:

полтора литра воды

двести грамм сахара

девяноста грамм соли

полтора граненых стакана подсолнечного масла

один стакан девятипроцентного уксуса

Маринованная капуста: пошаговый рецепт приготовление

Взять капусту, снять верхние завядшие листы. Нашинковать капусту (для данного рецепта можно также отделить лепестки) и выложить в глубокий таз.

Взять морковь, помыть, почистить и натереть на крупной фракции терки. Выложить в таз с капустой.

Чеснок очистить от шелухи и выдавить чесноковыжималкой на овощи.

Необходимо все аккуратно перемешать руками, до получения однородного состава.

Для маринада в кастрюлю налить полтора литра воды, добавить растительное масло, соль и сахар.

Поставить кастрюлю на огонь, чтобы вода закипела. Добавить в нее уксус и снова закипятить.

Взять эмалированную кастрюлю (алюминиевую не стоит брать, так как может происходить процесс окисления). Выложить капусту небольшими порциями, при этом немного утрамбовывая ее.

Выложить капусту небольшими порциями, при этом немного утрамбовывая ее. Как только вода с уксусом закипит, налить ее прямо в таком горячем виде на капусту. При этом капуста немного осядет. Слегка придавить капусту картофелемялкой, для того, чтобы вся капуста была в маринаде.

Четверть часа оставляем кастрюлю при комнатной температуре, чтобы капуста немного остыла.

После надо убрать на холод. Оставляем так где-то на полдня.

Все, капуста готова! Можете смело подавать ее как к обычным блюдам, так и на праздничный стол!

Квашеная брокколи: Видео

Маринованная капуста: готова

Приятного аппетита!