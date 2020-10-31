Маринованная капуста: очень вкусная и сочная. Ешь хоть каждый день!

Маринованная капуста! Для тех, кто не хочет тратить много времени на закваску капусты предлагаем этот пошаговый рецепт приготовления маринованной капусты. Получается очень вкусная кисло-сладкая закуска, которую можно кушать хоть каждый день!
Маринованная капуста: ингредиенты
- три килограмма белокочанной капусты
- четыре крупных зубчиков чеснока
- три большие моркови
Для маринада:
- полтора литра воды
- двести грамм сахара
- девяноста грамм соли
- полтора граненых стакана подсолнечного масла
- один стакан девятипроцентного уксуса
Маринованная капуста: пошаговый рецепт приготовление
- Взять капусту, снять верхние завядшие листы. Нашинковать капусту (для данного рецепта можно также отделить лепестки) и выложить в глубокий таз.
- Взять морковь, помыть, почистить и натереть на крупной фракции терки. Выложить в таз с капустой.
- Чеснок очистить от шелухи и выдавить чесноковыжималкой на овощи.
- Необходимо все аккуратно перемешать руками, до получения однородного состава.
- Для маринада в кастрюлю налить полтора литра воды, добавить растительное масло, соль и сахар.
- Поставить кастрюлю на огонь, чтобы вода закипела. Добавить в нее уксус и снова закипятить.
- Взять эмалированную кастрюлю (алюминиевую не стоит брать, так как может происходить процесс окисления). Выложить капусту небольшими порциями, при этом немного утрамбовывая ее.
- Как только вода с уксусом закипит, налить ее прямо в таком горячем виде на капусту. При этом капуста немного осядет. Слегка придавить капусту картофелемялкой, для того, чтобы вся капуста была в маринаде.
- Четверть часа оставляем кастрюлю при комнатной температуре, чтобы капуста немного остыла.
- После надо убрать на холод. Оставляем так где-то на полдня.
Все, капуста готова! Можете смело подавать ее как к обычным блюдам, так и на праздничный стол!
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Маринованная капуста: готова
Приятного аппетита!
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