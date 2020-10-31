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Маринованная капуста: очень вкусная и сочная. Ешь хоть каждый день!

Маринованная капуста! Для тех, кто не хочет тратить много времени на закваску капусты предлагаем этот пошаговый рецепт приготовления маринованной капусты. Получается очень вкусная кисло-сладкая закуска, которую можно кушать хоть каждый день!

Маринованная капуста: ингредиенты

Маринованная капуста

  • три килограмма белокочанной капусты
  • четыре крупных зубчиков чеснока
  • три большие моркови

Для маринада:

  • полтора литра воды
  • двести грамм сахара
  • девяноста грамм соли
  • полтора граненых стакана подсолнечного масла
  • один стакан девятипроцентного уксуса

Маринованная капуста: пошаговый рецепт приготовление

  • Взять капусту, снять верхние завядшие листы. Нашинковать капусту (для данного рецепта можно также отделить лепестки) и выложить в глубокий таз.
  • Взять морковь, помыть, почистить и натереть на крупной фракции терки. Выложить в таз с капустой.
  • Чеснок очистить от шелухи и выдавить чесноковыжималкой на овощи.
  • Необходимо все аккуратно перемешать руками, до получения однородного состава.
  • Для маринада в кастрюлю налить полтора литра воды, добавить растительное масло, соль и сахар.
  • Поставить кастрюлю на огонь, чтобы вода закипела. Добавить в нее уксус и снова закипятить.
  • Взять эмалированную кастрюлю (алюминиевую не стоит брать, так как может происходить процесс окисления).
    Выложить капусту небольшими порциями, при этом немного утрамбовывая ее.
  • Как только вода с уксусом закипит, налить ее прямо в таком горячем виде на капусту. При этом капуста немного осядет. Слегка придавить капусту картофелемялкой, для того, чтобы вся капуста была в маринаде.

Маринованная капуста: очень вкусная и сочная. Ешь хоть каждый день!

  • Четверть часа оставляем кастрюлю при комнатной температуре, чтобы капуста немного остыла.
  • После надо убрать на холод. Оставляем так где-то на полдня.

Все, капуста готова! Можете смело подавать ее как к обычным блюдам, так и на праздничный стол!

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Маринованная капуста: готова

Приятного аппетита!

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