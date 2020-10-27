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Просто объедение! Новый салат из свеклы на каждый день

В этом салате вы используете минимум продуктов  и минимум времени. Но вкус салатика просто потрясающий, он получается сытным и легким одновременно. Самая изюминка салата – это вкуснейшая заправка, которую вы можете использовать и для других салатов, запишите ее в свое меню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свекла вареная, 500 г;
  • яйца, 2 шт;
  • огурцы маринованные, 1 – 2 шт;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • соль.

Для приготовления соуса необходимо:

  • молоко, 50 мл;
  • масло растительное, 100 мл;
  • соль, треть ч.л;
  • горчица, половина ч.л;
  • лимонный сок, 1 ст.л;
  • чеснок сушеный по вкусу.

Процесс приготовления

Свеклу трем на крупной терке.

Яйца трем на мелкой терке.

Огурцы режем тонкой соломкой.

Смешиваем свеклу с огурцами и яйцами и добавляем пропущенный через пресс чеснок.

Для соуса смешиваем молоко и растительное масло  и при помощи погружного блендера перебиваем массу до густой консистенции. Это займет буквально половину минуты.

Добавляем прочие ингредиенты для соуса и еще хорошо перебиваем несколько секунд.

Заправляем салат соусом, хорошо перемешиваем и сразу подаем к столу, настаивать его не нужно. Просто можете немного охладить, буквально 10 минут.

Салат полезный, ароматный, с остринкой, отлично сочетается с рыбными и мясными блюдами.

Просто объедение! Новый салат из свеклы на каждый день

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