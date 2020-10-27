Просто объедение! Новый салат из свеклы на каждый день

В этом салате вы используете минимум продуктов и минимум времени. Но вкус салатика просто потрясающий, он получается сытным и легким одновременно. Самая изюминка салата – это вкуснейшая заправка, которую вы можете использовать и для других салатов, запишите ее в свое меню.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла вареная, 500 г;
- яйца, 2 шт;
- огурцы маринованные, 1 – 2 шт;
- чеснок, 3 зубчика;
- соль.
Для приготовления соуса необходимо:
- молоко, 50 мл;
- масло растительное, 100 мл;
- соль, треть ч.л;
- горчица, половина ч.л;
- лимонный сок, 1 ст.л;
- чеснок сушеный по вкусу.
Процесс приготовления
Свеклу трем на крупной терке.
Яйца трем на мелкой терке.
Огурцы режем тонкой соломкой.
Смешиваем свеклу с огурцами и яйцами и добавляем пропущенный через пресс чеснок.
Для соуса смешиваем молоко и растительное масло и при помощи погружного блендера перебиваем массу до густой консистенции. Это займет буквально половину минуты.
Добавляем прочие ингредиенты для соуса и еще хорошо перебиваем несколько секунд.
Заправляем салат соусом, хорошо перемешиваем и сразу подаем к столу, настаивать его не нужно. Просто можете немного охладить, буквально 10 минут.
Салат полезный, ароматный, с остринкой, отлично сочетается с рыбными и мясными блюдами.
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