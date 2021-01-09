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После новогоднего застолья готовлю вкуснейшую солянку

После любых праздников с обильными застольями, полными разных салатов с майонезом и очень сытных закусок, хочется чего-то жидкого и восстанавливающего. Я давно уже использую рецепт этой солянки, которая получается густой, наваристой и ароматной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • любое мясо, 350 г;
  • ветчина и копченая колбаса по 250 г;
  • сосиски, 2 шт;
  • огурец соленый, 4 шт;
  • маслины, 100 г;
  • лук, 2 шт;
  • томатная паста, 2 ст.л;
  • огуречный рассол, 0.5 стакана;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • соль, перец, специи, зелень, лимон, сметана.

Процесс приготовления

Отвариваем мясо(свинина или говядина).

Лук режем мелким кубиком, также и огурцы.

Ветчину, колбасу и сосиски режем кусочками.

Лук обжариваем на растительном масле до полуготовности, добавляем мясную нарезку и огурцы, маслины кусочками и тушим.

Доливаем немного воды и добавляем томатную пасту, перемешиваем и тушим.

Мясо из бульона вынимаем и режем кусочками.

Смешиваем все в бульоне и доводим до кипения. Вливаем огуречный рассол и варим.

Пробуем на соль, добавляем специи и варим несколько минут.

Добавляем зелень и варим пару минут.

Оставляем на плите настояться в течение 10 минут и подаем к столу со сметаной и ломтиками лимона.

После новогоднего застолья готовлю вкуснейшую солянку

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