После новогоднего застолья готовлю вкуснейшую солянку

После любых праздников с обильными застольями, полными разных салатов с майонезом и очень сытных закусок, хочется чего-то жидкого и восстанавливающего. Я давно уже использую рецепт этой солянки, которая получается густой, наваристой и ароматной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- любое мясо, 350 г;
- ветчина и копченая колбаса по 250 г;
- сосиски, 2 шт;
- огурец соленый, 4 шт;
- маслины, 100 г;
- лук, 2 шт;
- томатная паста, 2 ст.л;
- огуречный рассол, 0.5 стакана;
- масло растительное, 2 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень, лимон, сметана.
Процесс приготовления
Отвариваем мясо(свинина или говядина).
Лук режем мелким кубиком, также и огурцы.
Ветчину, колбасу и сосиски режем кусочками.
Лук обжариваем на растительном масле до полуготовности, добавляем мясную нарезку и огурцы, маслины кусочками и тушим.
Доливаем немного воды и добавляем томатную пасту, перемешиваем и тушим.
Мясо из бульона вынимаем и режем кусочками.
Смешиваем все в бульоне и доводим до кипения. Вливаем огуречный рассол и варим.
Пробуем на соль, добавляем специи и варим несколько минут.
Добавляем зелень и варим пару минут.
Оставляем на плите настояться в течение 10 минут и подаем к столу со сметаной и ломтиками лимона.
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