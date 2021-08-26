Картофельная пицца. Полноценный ужин для любителей жареного картофеля

Картофельная пицца — это полноценный ужин всего за 15 минут, который очень понравится вашим родным и друзьям.
Картофельная пицца: ингредиенты
- Крупные картофелины – 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Шампиньон – 2 шт. (две штуки)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Пармезан – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Моцарелла – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Ветчина – 4 л. (четыре ломтика)
- Томатный соус – 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Оливковое масло – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Орегано – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Перец
Способ приготовления:
- Картофель почистите на нарежьте на тонкие ломтики. Ломтики выложите на смазанную оливковым маслом сковороду так, чтобы немного налегали друг на друга.
- Картофель посыпьте пармезаном, сковороду накройте крышкой и на 5 минут оставьте. Затем картофель покройте слоем томатного соуса.
- Всё посыпьте сушёным орегано, выложите моцареллу и ломтики шампиньонов. Втолкните в середину одно яйцо и накройте ещё на 6 минут крышкой.
- В конце немного поперчите, посолите и добавьте ломтики ветчины.
Картофельная пицца — быстро и вкусно.
Приятного аппетита!
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