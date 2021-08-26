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Картофельная пицца. Полноценный ужин для любителей жареного картофеля

Картофельная пицца — это полноценный ужин всего за 15 минут, который очень понравится вашим родным и друзьям.

Картофельная пицца: ингредиенты

Картофельная пицца

  1. Крупные картофелины – 1-2 шт. (одна-две штуки)
  2. Шампиньон – 2 шт. (две штуки)
  3. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  4. Пармезан – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  5. Моцарелла – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  6. Ветчина – 4 л. (четыре ломтика)
  7. Томатный соус – 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  8. Оливковое масло – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  9. Орегано – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  10. Перец

Способ приготовления:

  • Картофель почистите на нарежьте на тонкие ломтики. Ломтики выложите на смазанную оливковым маслом сковороду так, чтобы немного налегали друг на друга.
  • Картофель посыпьте пармезаном, сковороду накройте крышкой и на 5 минут оставьте. Затем картофель покройте слоем томатного соуса.
  • Всё посыпьте сушёным орегано, выложите моцареллу и ломтики шампиньонов. Втолкните в середину одно яйцо и накройте ещё на 6 минут крышкой.
  • В конце немного поперчите, посолите и добавьте ломтики ветчины.

Картофельная пицца — быстро и вкусно.

Картофельная пицца. Полноценный ужин для любителей жареного картофеля 2

Приятного аппетита!

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