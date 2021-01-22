Рецепт СССР помнят все. Песочное печенье из детства. Такое тесто готовили наши мамы и бабушки

Очень многие помнят это печенье из своего детства. К сожалению, не во всех семьях он сохранился до наших дней, но я хочу поделиться с вами своим старым вариантом такой рассыпчатой и вкусной выпечки на завтрак.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 130 г;
- сахар, половина стакана;
- майонез, 3 ст.л;
- желток, 1 шт;
- мука, около 320 г;
- соль щепотка. Ванилин по вкусу;
- разрыхлитель или сода, 1\2 ч.л.
Процесс приготовления
Размягченное сливочное масло смешиваем с сахаром, солью и ванилином. Перемешиваем.
Добавляем желток и майонез, вымешиваем до однородности.
Всыпаем просеянную муку частями, разрыхлитель или соду (гашенную уксусом или лимонным соком).
Вымешиваем тесто – масса должна быть мягкой и не липкой.
Накрываем тесто и отправляем в холодильник на 20 минут.
Стол присыпаем мукой, тесто делим на 2 части и скатываем каждую в колбаску.
Режем колбаски на порционные кусочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем при 180 градусах около 15 минут до золотистости. Но смотрите по своей духовке.
Остывшее печенье посыпаем сахарной пудрой. В тесто вы можете добавить цедру лимона или измельченные орехи, тогда печенье получается с разными вкусами и ароматами.
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