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Рецепт СССР помнят все. Песочное печенье из детства. Такое тесто готовили наши мамы и бабушки

Очень многие помнят это печенье из своего детства. К сожалению, не во всех семьях он сохранился до наших дней, но я хочу поделиться с вами своим старым вариантом такой рассыпчатой и вкусной выпечки на завтрак.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • масло сливочное, 130 г;
  • сахар, половина стакана;
  • майонез, 3 ст.л;
  • желток, 1 шт;
  • мука, около 320 г;
  • соль щепотка. Ванилин по вкусу;
  • разрыхлитель или сода, 1\2 ч.л.

Процесс приготовления

Размягченное сливочное масло смешиваем с сахаром, солью и ванилином. Перемешиваем.

Добавляем желток и майонез, вымешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку частями, разрыхлитель или соду (гашенную уксусом или лимонным соком).

Вымешиваем тесто – масса должна быть мягкой и не липкой.

Накрываем тесто и отправляем в холодильник на 20 минут.

Стол присыпаем мукой, тесто делим на 2 части и скатываем каждую в колбаску.

Режем колбаски на порционные кусочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем при 180 градусах около 15 минут до золотистости. Но смотрите по своей духовке.

Рецепт СССР помнят все. Песочное печенье из детства. Такое тесто готовили наши мамы и бабушки

Остывшее печенье посыпаем сахарной пудрой. В тесто вы можете добавить цедру лимона или измельченные орехи, тогда печенье получается с разными вкусами и ароматами.

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