Рецепт СССР помнят все. Песочное печенье из детства. Такое тесто готовили наши мамы и бабушки

Очень многие помнят это печенье из своего детства. К сожалению, не во всех семьях он сохранился до наших дней, но я хочу поделиться с вами своим старым вариантом такой рассыпчатой и вкусной выпечки на завтрак.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, 130 г;

сахар, половина стакана;

майонез, 3 ст.л;

желток, 1 шт;

мука, около 320 г;

соль щепотка. Ванилин по вкусу;

разрыхлитель или сода, 1\2 ч.л.

Процесс приготовления

Размягченное сливочное масло смешиваем с сахаром, солью и ванилином. Перемешиваем.

Добавляем желток и майонез, вымешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку частями, разрыхлитель или соду (гашенную уксусом или лимонным соком).

Вымешиваем тесто – масса должна быть мягкой и не липкой.

Накрываем тесто и отправляем в холодильник на 20 минут.

Стол присыпаем мукой, тесто делим на 2 части и скатываем каждую в колбаску.

Режем колбаски на порционные кусочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем при 180 градусах около 15 минут до золотистости. Но смотрите по своей духовке.

Остывшее печенье посыпаем сахарной пудрой. В тесто вы можете добавить цедру лимона или измельченные орехи, тогда печенье получается с разными вкусами и ароматами.