Скатерть-Самобранка

5 405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...
  • ира
    cпасибо за рецепт!Таких вкусных каб...
  • ира
    спасибо автору за интересный рецепт!Когда не знаешь ч...

Картошка в пакете для запекания. Быстро, вкусно и сытно

Картошка в пакете для запекания станет одним из ваших любимых блюд на обед или ужин.

Картошка в пакете для запекания: ингредиенты

Картошка в пакете для запекания

  1. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  2. Картофель — 10 шт. (десять штук)
  3. Чеснок — 2 . (два зубчика)
  4. Луковые головки — 3 шт. (три штуки)
  5. Зелень
  6. Приправы
  7. Соль

Рецепт приготовления:

  • Картошку очистите и нарежьте соломкой.
  • Чеснок пропустите через пресс.
  • В глубокой миске смешайте растительное масло, чесночную массу, нарезанную зелень, соль и специи.
  • Приготовленным соусом полейте кусочки картофеля и перемешайте.
  • Лук очистите и нашинкуйте небольшими кусочками.
  • Морковь натрите на крупной тёрке.
  • Выложите в кулинарный пакет лук, картошку и морковь.
  • Конец пакета завяжите, немного потрясите, чтобы ингредиенты перемешались.
  • Нагрейте духовку до 180-200 градусов.
  • Выложите пакет с овощами на противень и поставьте его в горячий духовой шкаф.
  • Готовьте картошку по-деревенски в пакете для выпекания на 50-60 минут.

Картошка в пакете для запекания — необыкновенно нежная и ароматная.

Картошка в пакете для запекания. Быстро, вкусно и сытно 4

 

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх