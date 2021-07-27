Картошка в пакете для запекания. Быстро, вкусно и сытно

Картошка в пакете для запекания станет одним из ваших любимых блюд на обед или ужин.
Картошка в пакете для запекания: ингредиенты
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Картофель — 10 шт. (десять штук)
- Чеснок — 2 . (два зубчика)
- Луковые головки — 3 шт. (три штуки)
- Зелень
- Приправы
- Соль
Рецепт приготовления:
- Картошку очистите и нарежьте соломкой.
- Чеснок пропустите через пресс.
- В глубокой миске смешайте растительное масло, чесночную массу, нарезанную зелень, соль и специи.
- Приготовленным соусом полейте кусочки картофеля и перемешайте.
- Лук очистите и нашинкуйте небольшими кусочками.
- Морковь натрите на крупной тёрке.
- Выложите в кулинарный пакет лук, картошку и морковь.
- Конец пакета завяжите, немного потрясите, чтобы ингредиенты перемешались.
- Нагрейте духовку до 180-200 градусов.
- Выложите пакет с овощами на противень и поставьте его в горячий духовой шкаф.
- Готовьте картошку по-деревенски в пакете для выпекания на 50-60 минут.
Картошка в пакете для запекания — необыкновенно нежная и ароматная.
Приятного аппетита!
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