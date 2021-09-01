Макароны с курицей теперь готовлю так. Сочная запеканка из макарон и курицы

Блюдо простое, но довольно оригинальное и сочное, сытное. Макароны можно брать разные, подходят разные виды и сорта. Берите побольше сыра и специй по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная, 350 г;

яйца, 4 шт;

молоко, 300 мл;

сыр, 100 г;

макароны твердых сортов пшеницы, 250 г;

масло растительное, 35 мл;

соль, 1 ч.л;

перец и специи, ароматные травы, базилик, зелень и зеленый лук;

помидоры, 2 шт.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем кусочками.

Макароны высыпаем в форму для запекания, сверху выкладываем мясо.

Помидоры режем кусочками и добавляем в форму.

Мелко режем зелень и зеленый лук или обычный лук, порезанный тонкими полукольцами. Высыпаем в форму.

Яйца смешиваем с молоком, перцем, ароматными травами, солью и специями.

Заливаем соусом массу в форме.

Сверху трем твердый сыр, который берите по своему вкусу.

Запекаем при 200 градусах около 20 – 30 минут до румяной корочки.

Если боитесь, что сыр может подгореть за это время, запеканку накрываем фольгой, за 10 минут до окончания готовки убираем фольгу и только потом посыпаем сыром.