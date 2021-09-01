Макароны с курицей теперь готовлю так. Сочная запеканка из макарон и курицы

Блюдо простое, но довольно оригинальное и сочное, сытное. Макароны можно брать разные, подходят разные виды и сорта. Берите побольше сыра и специй по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 350 г;
- яйца, 4 шт;
- молоко, 300 мл;
- сыр, 100 г;
- макароны твердых сортов пшеницы, 250 г;
- масло растительное, 35 мл;
- соль, 1 ч.л;
- перец и специи, ароматные травы, базилик, зелень и зеленый лук;
- помидоры, 2 шт.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем кусочками.
Макароны высыпаем в форму для запекания, сверху выкладываем мясо.
Помидоры режем кусочками и добавляем в форму.
Мелко режем зелень и зеленый лук или обычный лук, порезанный тонкими полукольцами. Высыпаем в форму.
Яйца смешиваем с молоком, перцем, ароматными травами, солью и специями.
Заливаем соусом массу в форме.
Сверху трем твердый сыр, который берите по своему вкусу.
Запекаем при 200 градусах около 20 – 30 минут до румяной корочки.
Если боитесь, что сыр может подгореть за это время, запеканку накрываем фольгой, за 10 минут до окончания готовки убираем фольгу и только потом посыпаем сыром.
Подаю сытную, аппетитную запеканку с соусом из сметаны, чеснока и укропа, можно добавить еще горчицы или использовать другой соус.
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