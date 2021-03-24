Готовлю вместо голубцов: все всегда бегут за добавкой! Капустные чебуреки

Один из самых простых рецептов голубцов, никаких усилий и потерянного на кухне времени. Просто фаршируем капустные листы, складываем их и обжариваем.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш любой, 500 г;
- капустные листы;
- яйца, 2 шт;
- сыр 50 г;
- мука, 1 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Фарш заправляем солью, перцем и специями по вкусу, тертый на крупной терке сыр. Можно еще добавить рубленую зелень.
Листья капусты отвариваем так, как вы делаете это для голубцов.
Отрезаем в середине листов толстую жилу.
Раскладываем тонким слоем фарш по листу капусты, складываем вдвое.
Яйца смешиваем с солью и мукой, вымешиваем до однородности.
Совет: в кляр также добавьте специи и перец, так будет вкуснее.
Окунаем в кляр каждый «чебурек» и обжариваем на разогретом растительном масле до золотистости и готовности мясной начинки. Можно даже обжаривать под крышкой.
Можно еще сделать хрустящую корочку – обмакнуть в кляр и потом еще в панировочные сухари.
Подаю такое блюдо с разными гарнирами и соусами, закуска никогда не остается на столе.
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