Готовлю вместо голубцов: все всегда бегут за добавкой! Капустные чебуреки

Один из самых простых рецептов голубцов, никаких усилий и потерянного на кухне времени. Просто фаршируем капустные листы, складываем их и обжариваем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш любой, 500 г;
  • капустные листы;
  • яйца, 2 шт;
  • сыр 50 г;
  • мука, 1 ст.л;
  • соль, перец, специи, зелень.

Готовлю вместо голубцов: все всегда бегут за добавкой! Капустные чебуреки

Процесс приготовления

Фарш заправляем солью, перцем и специями по вкусу, тертый на крупной терке сыр. Можно еще добавить рубленую зелень.

Листья капусты отвариваем так, как вы делаете это для голубцов.

Отрезаем в середине листов толстую жилу.

Раскладываем тонким слоем фарш по листу капусты, складываем вдвое.

Готовлю вместо голубцов: все всегда бегут за добавкой! Капустные чебуреки

Готовлю вместо голубцов: все всегда бегут за добавкой! Капустные чебуреки

Яйца смешиваем с солью и мукой, вымешиваем до однородности.

Совет: в кляр также добавьте специи и перец, так будет вкуснее.

Окунаем в кляр каждый «чебурек» и обжариваем на разогретом растительном масле до золотистости и готовности мясной начинки. Можно даже обжаривать под крышкой.

Готовлю вместо голубцов: все всегда бегут за добавкой! Капустные чебуреки

Готовлю вместо голубцов: все всегда бегут за добавкой! Капустные чебуреки

Можно еще сделать хрустящую корочку – обмакнуть в кляр и потом еще в панировочные сухари.

Готовлю вместо голубцов: все всегда бегут за добавкой! Капустные чебуреки

Подаю такое блюдо с разными гарнирами и соусами, закуска никогда не остается на столе.

Готовлю вместо голубцов: все всегда бегут за добавкой! Капустные чебуреки

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх