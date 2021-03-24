Готовлю вместо голубцов: все всегда бегут за добавкой! Капустные чебуреки

Один из самых простых рецептов голубцов, никаких усилий и потерянного на кухне времени. Просто фаршируем капустные листы, складываем их и обжариваем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш любой, 500 г;

капустные листы;

яйца, 2 шт;

сыр 50 г;

мука, 1 ст.л;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Фарш заправляем солью, перцем и специями по вкусу, тертый на крупной терке сыр. Можно еще добавить рубленую зелень.

Листья капусты отвариваем так, как вы делаете это для голубцов.

Отрезаем в середине листов толстую жилу.

Раскладываем тонким слоем фарш по листу капусты, складываем вдвое.

Яйца смешиваем с солью и мукой, вымешиваем до однородности.

Совет: в кляр также добавьте специи и перец, так будет вкуснее.

Окунаем в кляр каждый «чебурек» и обжариваем на разогретом растительном масле до золотистости и готовности мясной начинки. Можно даже обжаривать под крышкой.

Можно еще сделать хрустящую корочку – обмакнуть в кляр и потом еще в панировочные сухари.

Подаю такое блюдо с разными гарнирами и соусами, закуска никогда не остается на столе.