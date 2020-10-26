Вместо вредных бульонных кубиков — лучший способ, как приготовить приправу дома. Сухой грибной бульон

Сегодня мы сами можем приготовить сухие добавки в супы и прочие блюда. Такие вкусовые добавки будут натуральными, без капли химии, без красителей – вы все сделаете сами и получите качественный и ароматный продукт. Ничего сложного в процессе готовки нет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

зелень по вашему вкусу;

грибы;

лук;

морковь;

сладкий перец.

Процесс приготовления

Зелень берем по хорошему пучку любую по вашему вкусу. Промываем и просушиваем, мелко рубим.

Лук также режем тонкими полукольцами, сладкий перец режем соломкой.

Грибы я брала шампиньоны и режем тонкими пластинками.

Морковь трем на крупно терке.

Я высушиваю овощи и зелень в дегидраторе, но прекрасно подходят обычные сушки или наша любимая духовка.

Совет: если вы сушите в духовке, делайте это с приоткрытой дверцей, чтобы выходил пар. Так овощи и зелень будут быстрее высушиваться.

Высушиваем все овощи и зелень, периодически переворачиваем. Если сушите в сушке, тогда просто ставите программу и высушивайте.

Теперь берем и все смешиваем. Измельчаем при помощи блендера.

Раскладываем приправу в чистые и сухие небольшие баночки и храним в сухом помещении.