Вместо вредных бульонных кубиков — лучший способ, как приготовить приправу дома. Сухой грибной бульон

Сегодня мы сами можем приготовить сухие добавки в супы и прочие блюда. Такие вкусовые добавки будут натуральными, без капли химии, без красителей – вы все сделаете сами и получите качественный и ароматный продукт. Ничего сложного в процессе готовки нет.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- зелень по вашему вкусу;
- грибы;
- лук;
- морковь;
- сладкий перец.
Процесс приготовления
Зелень берем по хорошему пучку любую по вашему вкусу. Промываем и просушиваем, мелко рубим.
Лук также режем тонкими полукольцами, сладкий перец режем соломкой.
Грибы я брала шампиньоны и режем тонкими пластинками.
Морковь трем на крупно терке.
Я высушиваю овощи и зелень в дегидраторе, но прекрасно подходят обычные сушки или наша любимая духовка.
Совет: если вы сушите в духовке, делайте это с приоткрытой дверцей, чтобы выходил пар. Так овощи и зелень будут быстрее высушиваться.
Высушиваем все овощи и зелень, периодически переворачиваем. Если сушите в сушке, тогда просто ставите программу и высушивайте.
Теперь берем и все смешиваем. Измельчаем при помощи блендера.
Раскладываем приправу в чистые и сухие небольшие баночки и храним в сухом помещении.
Вы можете брать и высушивать самые разные овощи и грибы, даже лесные, я часто беру лисички – они очень ароматные.Самое главное – хорошо все высушивать.
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