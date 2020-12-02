Моя жизнь в Штатах: Показываю читателям типичный завтрак местных американцев. Развеиваю киношные мифы о завтраке США

Яичница с беконом и оладушки в меду? Я вас умоляю, не будьте наивны! Еще до переезда я тоже представлял себе жизнь в США по киношному, однако на деле все иначе, взять к примеру обычный завтрак, но на его примере можно понять как на самом деле обстоят дела в США!

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Я живу в США уже три года, свободное время посвящаю этому блогу.

Рассказываю как живётся в США простому русскому парню, вот и все.

Чаще всего пишу от том, о чем обычно не пишут другие, зарплаты, налоги, цены, штрафы, менталитет, бытовая жизнь и прочее-прочее.

Первое что я бы хотел сказать — большинство Американцев трудоголики, знаю, многие читатели в это не поверят, ведь американцев у нас рисуют ленивыми толстяками, но это не так, по статистике среднем американцы работают больше часов в неделю чем русские. Рабочий день начинается рано, я работаю сфере IT, если округлить — работаю офисе, мы начинаем работать в 8 утра, однако с утра нужно помыться, одеться, доехать…

Приходится вставать рано, на готовку завтраков времени просто нет, хотя даже если бы и был часок — лучше бы я провел его в кровати, примерно так поступает 75% моих коллег, типичный завтрак большинства американцев — кофе, иногда с пончиком или эклером, да и то, обычно его съедают уже на рабочем месте или по дороге на работу.

Бывают исключения, например у моего приятеля жена инструктор Йоги, она заставляет его правильно питаться и с утра он есть кашу, однако чаще всего он берет её с собой в контейнере, но это исключение.

НЕ типичный завтра Американца, может быть в кино или в идеальном мире…

Такого завтрака как на картинке, за три года жизни в США я по моему и не видел не разу, вообще говорю это касается не только местных завтраков. Американцы вообще редко «разготавливают», миф о том что тут большой популярностью пользуется еда быстрого приготовления — вовсе не миф.

На завтрак, как мы поняли, обычно кофе. Что дальше? Что на обед?

Типичный завтрак Американца по пути на работу, практически постоянно.

В обед почти все едят в кафе, благо цены в общепите тут просто ниже не куда, пообедать можно за 7-10 долларов, для местных это просто мелочь, минимальная оплата труда в нашем штате — 12 долларов в час, почти весь средний персонал моего отдела получает по 20-25 долларов, так что обед за 10 баксов это копейки.

После работы — ужин, он проходит либо в том же кафе, либо готовится дома, но если уж и дома — это что-то быстрого приготовления, сейчас продаются уже целые блюда, например отбивные с картофелем и овощами, все это в пакете который нужно просто кинуть в духовку на полчаса-час, после чего можно кушать горячее второе, кстати хочу защитить еду быстрого приготовления, очень часто она неотличима от домашней еды. Дома готовят либо так, либо просты блюда, например супы или сложные вторые блюда — большая редкость.

Кстати, именно по этому в американских фильмах очень часто можно услышать фразу «Давай сегодня поужинаем вместе», все потому-что для США поужинать в кафе — это не праздник, а просто часть рабочего быта, это не «выход в свет», а что-то повседневное.

Вот такая неутешительная реальность, никаких тебе семейных завтраков, ужины кстати часто бывают семейными, но опять-же столы тут не накрывают, очень многих это смущает но лично мне по нраву такой темп.