Сделала на зиму огурцы холодным способом. Из-за этого рецепта я теперь отказалась от других, настолько он хорош и прост

Сто раз скажу спасибо моей свахе, которая посоветовала мне закрывать огурчики именно таким простым способом. В прошлом году я на пробу сделала всего две трехлитровые банки огурцов. И как же я, практически, рыдала, когда открыла первую банку.

Огурцы, сделанные холодным способом, получились с таким потрясающим вкусом, что все члены семьи попросили закрывать огурцы на зиму только так.

Поэтому, сегодня, когда актуальна тема рецептов консервирования и маринования огурцов на зиму, я решила поделиться со своей женской аудиторией, этим замечательным рецептом.

Фото автора огурцы на огороде

Рецепт простой и экономящий время. Я только очень рада, потому что не надо кипятить воду, заливать огурцы по три раза кипящей водой, чтобы сохранить на зиму огурцы. С этим рецептом вообще нет никакой мороки. А это очень актуально для женщин, у которых нет времени.

Сегодня утром отправилась на сбор огурцов. Первую партию огурчиков мы собрали 27 июня. Веренее, это была не партия, а три огурца. Но, как бы там не было, сегодня в моей чашке после сбора лежало около двадцати свеженьких молодых огурчиков.

Один правда затесался «старичок», спрятался под листьями и вовремя не нашли, в итоге перерос.

Фото автора огурцы

Но ничего, мы его в салатик отправим.

Фото автора огурцы, хрен, укроп

К рецепту понадобится листья хрена, зонтики укропа (они насыщеннее, чам зелень), чеснок, горчица сухая, соль, листья вишни, смородины(можно и без них), а также душистый горошек (перец).

У меня все растет на огороде, поэтому мне проще — пошла и сорвала

На укропе обнаружила божью коровку. Сфотографировала и отпустила.

Фото автора божья коровка

Огурчики у меня свои, только с грядки и поэтому замачивать в воде я их не стала, а просто хорошенько вымыла вместе с хреном и укропом. Затем взяла трехлитровую банку. Я их не стерелизую традиционным способом, а просто мою с сухой горчицей, а потом ополаскиваю чистой водой и банки готовы в приему огурцов.

Фото автора огурцы для консервирования

Чтобы закрыть огурцы холодным способом я делаю так. На дно банки кладу укроп, листья хрена, листья вишни и смородины, чеснок, соль. Затем укладываю огурчики. После этого насыпаю горчицу сухую — все пропорции напишу внизу. И после этого наливаю простую холодную воду из под крана.

Здесь маленький нюанс — у нас вода течет очень хорошая и проблем с чистой водой нет. Вы добавляйте очищенную или покупайте в пятилитровых бутылях обычную негазированную, чтобы получить вкусные огурцы на зиму, закрытые холодным способом.

Фото автора укроп и чеснок

И после этого закрываю огурцы плотной пластмассовой крышкой. Есть такие, чтобы закрыть банку, надо опустить крышку в горячую воду, и потом ставлю банки в холодное место и на два месяца забываю о них.

В прошлый раз я поставила их в холодильник в октябре, а вспомнила о них под новый год.

Ровно столько времени надо, что все процессы сквашивания прошли и огурчики превратились в хрустящие и кисленькие. Но слышала, что и месяца достаточно, чтобы огурцы, закрытые холодным способом, были готовы.

Я поставила свои огурцы в самый низ холодильника. Он у меня глубокий и банок поместится достаточное количество, а потом просто перенесу их в подвал глубокой осенью.

Это единственное неудобство. Но оно себя полностью оправдывает.

Фото автора

Настоятельно рекомендую, сделать хотя бы одну банку огурцов таким холодным способом, как я его назвала. В следующем году вы забудете все остальные способы консервирования огурцов.

Итак, ингредиенты для рецепта огурцов холодным способом на одну трехлитровую банку:

-соль (стограммовый стакан)

-горчица сухая -две столовые ложки с верхом

-лавровый лист — три листа

-чеснок — 4-5 зубчиков

-перец горошком — 5 штук

-листья хрена и укроп

-листья вишни и смородины

Вот, собственно и все.