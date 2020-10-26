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Закуска из простой тыквы, которую я готовлю всю осень каждый год

Тыква, как и многие другие овощи типа кабачков, стала универсальным продуктом, из которого можно готовить разные блюда, заготовки, запеканки варенья и вяленые вкусности.

Нам потребуется половинка тыквы, которую мы чистим от кожуры, выбираем все семечки.

Теперь тыкву режем очень тонкими ломтиками.

Совет: для этой цели прекрасно подходит овощечистка, которая легко режем тыкву на тонкие ломтики.

Можно просто резать острым ножом, но аккуратно, тыква сочная, нож может соскользнуть.

Теперь сбрызгиваем ломтики тыквы растительным маслом и перемешиваем.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем тыквенные кусочки.

Совет: на этом этапе вы можете посыпать тыкву разными специями, солью, сладкой паприкой. Но если вы это делаете для детей, то лучше ничего не добавлять.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем 10 минут.

Вот такие вкусные, ароматные и самое главное, натуральные и без вредных добавок чипсы у вас получатся.

Закуска из простой тыквы, которую я готовлю всю осень каждый год

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