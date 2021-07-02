Салат Панцанелла. Этот салат подают в Италии только в летнее время

Салат Панцанелла — настоящий кусочек Италии у Вас на столе. Готовьте это замечательное блюдо и радуйте своих близких.
Салат Панцанелла: ингредиенты
- Помидоры — 400 гр. (четыреста грамм)
- Болгарский перец — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Огурцы — 200 гр. (двести грамм)
- Белый хлеб — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Салатный лук — 100 гр. (сто грамм)
- Базилик — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Оливки с анчоусами — 100 гр. (сто грамм)
Заправка:
- Оливковое масло — 7 ст. л (семь столовых ложек)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Винный уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Прованские травы — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Нарежьте белый хлеб кубиками, помидоры измельчите в блендере, добавьте травы, специи, уксус, оливковое масло, чеснок и перемешайте, получится вкуснейшая заправка к салату.
- Хлеб выложите в миску, полейте соусом и перемешайте. оставшиеся части от помидоров нарежьте крупными кусочками и добавьте к хлебу. Сладкий салатный лук нарежьте кусочками и добавьте к остальным продуктам.
- Огурец нарежьте произвольными кусочками и добавьте к салату.
- Болгарский перец очистите от семян и добавьте в салатник, к ним добавьте оливки с анчоусами. Всё перемешайте и подавайте к столу.
Салат Панцанелла — очень аппетитный и вкусный.
Приятного аппетита!
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