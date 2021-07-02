Салат Панцанелла. Этот салат подают в Италии только в летнее время

Салат Панцанелла — настоящий кусочек Италии у Вас на столе. Готовьте это замечательное блюдо и радуйте своих близких.

Салат Панцанелла: ингредиенты

Салат Панцанелла

  1. Помидоры — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Болгарский перец — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Огурцы — 200 гр. (двести грамм)
  4. Белый хлеб — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Салатный лук — 100 гр. (сто грамм)
  6. Базилик — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Оливки с анчоусами — 100 гр. (сто грамм)

Заправка:

  1. Оливковое масло — 7 ст. л (семь столовых ложек)
  2. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  3. Винный уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Прованские травы — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Нарежьте белый хлеб кубиками, помидоры измельчите в блендере, добавьте травы, специи, уксус, оливковое масло, чеснок и перемешайте, получится вкуснейшая заправка к салату.
  • Хлеб выложите в миску, полейте соусом и перемешайте. оставшиеся части от помидоров нарежьте крупными кусочками и добавьте к хлебу. Сладкий салатный лук нарежьте кусочками и добавьте к остальным продуктам.
  • Огурец нарежьте произвольными кусочками и добавьте к салату.
  • Болгарский перец очистите от семян и добавьте в салатник, к ним добавьте оливки с анчоусами. Всё перемешайте и подавайте к столу.

Салат Панцанелла — очень аппетитный и вкусный.

Салат Панцанелла. Этот салат подают в Италии только в летнее время 2

Приятного аппетита!

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