Скумбрия за копейки: в разы вкуснее красной рыбы. Рецепт мурманских моряков на праздничный стол

Замариновав скумбрию по этому рецепту хотя бы один раз, вы больше не будете использовать другие варианты. Когда-то давно, этот рецепт мне посоветовал мой брат и с тех пор, я всегда делаю только так. Попробуйте и вы точно не пожалеете.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 2 шт;

лук, 1 шт;

укроп, пучок;

соль, 2 ст.л;

сахар, 1 ст.л;

кориандр, 1 ч.л;

душистый перец, 3 – 4 шт;

перец черный, треть ч.л;

масло растительное и вода по 100 мл;

лимон, 2 – 3 дольки;

уксус 9 %, 50 мл;

лавровый лист, 2 шт.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от внутренностей, убираем голову, промываем холодной водой и хорошо просушиваем бумажными полотенцами. Режем порционными кусочками.

Лук режем тонкими полукольцами.

Зелень – укроп и петрушку просто режем.

Смешиваем соль и сахар, измельченный лавровый лист, перец, кориандр и душистый перец.

Берем чистую банку и на дно кладем слой лука, посыпаем смесью соли с приправами и зеленью.

Кладем слой рыбы и чередуем с солью и специями, зеленью.

Сверху кладем лимонные дольки.

Смешиваем холодную воду с уксусом и растительным маслом.

Заливаем маринадом рыбу, закручиваем крышку и ставим на ночь в холодильник.

Утром рыба уже готова. Мариновать можно не в банке, а в контейнере с крышкой.

Подаем рыбу с картофельным пюре и на праздничный стол в качестве вкусной закуски.