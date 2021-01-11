Скумбрия за копейки: в разы вкуснее красной рыбы. Рецепт мурманских моряков на праздничный стол

Замариновав скумбрию по этому рецепту хотя бы один раз, вы больше не будете использовать другие варианты. Когда-то давно, этот рецепт мне посоветовал мой брат и с тех пор, я всегда делаю только так. Попробуйте и вы точно не пожалеете.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- укроп, пучок;
- соль, 2 ст.л;
- сахар, 1 ст.л;
- кориандр, 1 ч.л;
- душистый перец, 3 – 4 шт;
- перец черный, треть ч.л;
- масло растительное и вода по 100 мл;
- лимон, 2 – 3 дольки;
- уксус 9 %, 50 мл;
- лавровый лист, 2 шт.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от внутренностей, убираем голову, промываем холодной водой и хорошо просушиваем бумажными полотенцами. Режем порционными кусочками.
Лук режем тонкими полукольцами.
Зелень – укроп и петрушку просто режем.
Смешиваем соль и сахар, измельченный лавровый лист, перец, кориандр и душистый перец.
Берем чистую банку и на дно кладем слой лука, посыпаем смесью соли с приправами и зеленью.
Кладем слой рыбы и чередуем с солью и специями, зеленью.
Сверху кладем лимонные дольки.
Смешиваем холодную воду с уксусом и растительным маслом.
Заливаем маринадом рыбу, закручиваем крышку и ставим на ночь в холодильник.
Утром рыба уже готова. Мариновать можно не в банке, а в контейнере с крышкой.
Подаем рыбу с картофельным пюре и на праздничный стол в качестве вкусной закуски.
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