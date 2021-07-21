Салат Мельник. Вкусный и сытный салатик

Салат Мельник получается невероятно вкусным и нежным. Он станет настоящим украшение праздничного стола.
Салат Мельник: ингредиенты
- Мясо – 300 г. (триста грамм)
- Морковь – 4 шт. (четыре штуки)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Маринованные грибы – 300 г. (триста грамм)
- Солёные огурцы – 2 шт. (две штуки)
- Сыр – 200 г. (двести грамм)
- Майонез – 300 г. (триста грамм)
Способ приготовления:
- Морковь отварите, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
- Также отварите яйца, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
- В подсоленной воде отварите мясо до готовности. Нарежьте кусочками.
- Мелко нарежьте грибы.
- Салат выложите слоями: грибы, морковь, сыр, солёный огурец, мясо, яйца.
- Для украшения сверху натрите желток, колечками нарежьте одно яйцо, несколько грибочков.
Салат Мельник — очень оригинальный и вкусный.
Приятного аппетита!
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