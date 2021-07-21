Салат Мельник. Вкусный и сытный салатик

Салат Мельник получается невероятно вкусным и нежным. Он станет настоящим украшение праздничного стола.

Салат Мельник: ингредиенты

Салат Мельник

  1. Мясо – 300 г. (триста грамм)
  2. Морковь – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  4. Маринованные грибы – 300 г. (триста грамм)
  5. Солёные огурцы – 2 шт. (две штуки)
  6. Сыр – 200 г. (двести грамм)
  7. Майонез – 300 г. (триста грамм)

Способ приготовления:

  • Морковь отварите, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
  • Также отварите яйца, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
  • В подсоленной воде отварите мясо до готовности. Нарежьте кусочками.
  • Мелко нарежьте грибы.
  • Салат выложите слоями: грибы, морковь, сыр, солёный огурец, мясо, яйца.
  • Для украшения сверху натрите желток, колечками нарежьте одно яйцо, несколько грибочков.

Салат Мельник — очень оригинальный и вкусный.

Салат Мельник. Вкусный и сытный салатик 2

Приятного аппетита!

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