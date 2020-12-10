Салат для праздничного стола. Рецепт слоеного салата с копченой грудкой

Салат получается с очень роскошным вкусом, за счет набора продуктов: копченое куриное мясо со свеклой, зеленым луком и картофелем дополняют друг друга и блюдо получается сытным и изысканным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

копченое куриное мясо, 360 г;

картофель отварной, 6 – 9 шт;

морковь отварная, 2 – 3 шт;

свекла отварная, 1 – 2 шт;

огурцы маринованные, 300 г;

лук зеленый хороший пучок;

майонез и натуральный йогурт по 200 г;

яйца, 5 шт;

редис дайкон и укроп.

Процесс приготовления

Для красоты и оригинальности, формируйте салат в квадратной форме.

Картофель и морковь, свеклу и яйца трем на крупной терке в разные емкости.

Мясо и огурцы режем маленькими кусочками.

Совет: для соуса можно взять просто майонез или смешать его с йогуртом или сметаной.

Салат формируем в квадратной форме и над каждым слоем делаем сеточку майонеза.

Первый слой – треть мяса.

Второй слой – часть огурцов.

Третий слой — часть мяса.

Четвертый слой – картофель.

Пятый слой – морковь.

Шестой слой – зеленый лук.

Седьмой слой – картофель.

Восьмой слой – огурцы.

Девятый слой – мясо

Десятый слой – яйца.

Настаиваем салат в холодильнике 2 часа.

Режем редис очень тонкими кружочками и заливаем их водой с солью.

Оставляем на 20 минут – чтобы ушла горечь и редис стал мягким.

Салат с боком обмазываем майонезом.

Полоски, которые будут имитировать ленту, которая обвязываем «подарок» закрываем пергаментом. Все остальное место с боков и верха салата обкладываем тертой свеклой.

Убираем полоски бумаги и посыпаем там тертым на мелкой терке белком.

Из кружочков редиса делаем цветок и ставим его сверху.

Вот так получился вкусный «подарок», обвязанный белой лентой.

Подробный Видео рецепт: