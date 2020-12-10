Салат для праздничного стола. Рецепт слоеного салата с копченой грудкой

Салат получается с очень роскошным вкусом, за счет набора продуктов: копченое куриное мясо со свеклой, зеленым луком и картофелем дополняют друг друга и блюдо получается сытным и изысканным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- копченое куриное мясо, 360 г;
- картофель отварной, 6 – 9 шт;
- морковь отварная, 2 – 3 шт;
- свекла отварная, 1 – 2 шт;
- огурцы маринованные, 300 г;
- лук зеленый хороший пучок;
- майонез и натуральный йогурт по 200 г;
- яйца, 5 шт;
- редис дайкон и укроп.
Процесс приготовления
Для красоты и оригинальности, формируйте салат в квадратной форме.
Картофель и морковь, свеклу и яйца трем на крупной терке в разные емкости.
Мясо и огурцы режем маленькими кусочками.
Совет: для соуса можно взять просто майонез или смешать его с йогуртом или сметаной.
Салат формируем в квадратной форме и над каждым слоем делаем сеточку майонеза.
Первый слой – треть мяса.
Второй слой – часть огурцов.
Третий слой — часть мяса.
Четвертый слой – картофель.
Пятый слой – морковь.
Шестой слой – зеленый лук.
Седьмой слой – картофель.
Восьмой слой – огурцы.
Девятый слой – мясо
Десятый слой – яйца.
Настаиваем салат в холодильнике 2 часа.
Режем редис очень тонкими кружочками и заливаем их водой с солью.Оставляем на 20 минут – чтобы ушла горечь и редис стал мягким.
Салат с боком обмазываем майонезом.
Полоски, которые будут имитировать ленту, которая обвязываем «подарок» закрываем пергаментом. Все остальное место с боков и верха салата обкладываем тертой свеклой.
Убираем полоски бумаги и посыпаем там тертым на мелкой терке белком.
Из кружочков редиса делаем цветок и ставим его сверху.
Вот так получился вкусный «подарок», обвязанный белой лентой.
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