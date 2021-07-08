Салат с крабовыми палочками Красное море. Быстрая, нужная и эффектная закуска на праздничный стол

Салат с крабовыми палочками Красное море получается очень красивым и сочным.
Салат с крабовыми палочками Красное море: ингредиенты
- Салат с крабовыми палочками: ингредиенты
- Помидоры — 2-3 штуки (две – три штуки)
- Крабовые палочки – 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Твердый сыр – 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Болгарский перец – 1 шт. (одна штука)
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Крабовые палочки нарежьте соломкой, помидоры – дольками, удалите семена и сок, затем нарежьте помидоры и перец соломкой.
- Твердый сыр натрите на тёрке, чеснок пропустите через пресс.
- Все ингредиенты смешайте, заправьте домашним майонезом.
Салат с крабовыми палочками Красное море — легкий и быстрый.
Приятного аппетита!
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