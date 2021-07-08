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Салат с крабовыми палочками Красное море. Быстрая, нужная и эффектная закуска на праздничный стол

Салат с крабовыми палочками Красное море получается очень красивым и сочным.

Салат с крабовыми палочками Красное море: ингредиенты

Салат с крабовыми палочками Красное море

  1. Салат с крабовыми палочками: ингредиенты
  2. Помидоры — 2-3 штуки (две – три штуки)
  3. Крабовые палочки – 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Твердый сыр – 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Болгарский перец – 1 шт. (одна штука)
  6. Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Салат с крабовыми палочками Красное море. Быстрая, нужная и эффектная закуска на праздничный стол 3

  • Крабовые палочки нарежьте соломкой, помидоры – дольками, удалите семена и сок, затем нарежьте помидоры и перец соломкой.
  • Твердый сыр натрите на тёрке,  чеснок пропустите через пресс.
  • Все ингредиенты смешайте, заправьте домашним майонезом.

Салат с крабовыми палочками Красное море —  легкий и быстрый.

Салат с крабовыми палочками Красное море. Быстрая, нужная и эффектная закуска на праздничный стол 4

Приятного аппетита!

 

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