Торт королей. Очень легко испечь и очень быстро съесть

Торт королей по настоящему королевский десерт с необыкновенно ярким вкусом, который просто не может Вам не понравиться.
Торт королей: ингредиенты
1-й корж:
- Желток — 4 шт. (четыре штуки)
- Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Сода — 1 ч. л без горки (одна чайная ложка0
- Мука — 2 стакана
2-й корж:
- Белки — 3 шт. (три штуки)
- Орехи любые — 80-100 гр. (восвмьдесят- сто грамм)
Крем:
- Сгущёнка — 1 б. (одна банка)
- Сливочное масло — 140 гр.9сто сорок грамм)
Пошаговое приготовление:
- Приготовьте перый корж: разотрите желтки с сахаром, масло растопите и добавьте к желткам. Соду загасите, и вместе с мукой добавьте в тесто. Замесите тесто и разделите на 4-5 коржей, затем отправьте в холодильник.
- Приготовьте второй корж: взбейте белки в густую пену устойчивых пиков, измельчите орехи.
- Тесто достаньте из холодильника, раскатайте и руками распределите по форме, сверху насыпьте орехи, вдавливая в тесто. Затем намажьте белковым тестом. Выпекайте в разогретой до 180-190 градусов в течение 13-18 минут, до того, как безе не зарумянится.
- Приготовьте крем: Взбейте масло со сгущённым молоком, перемажьте остывшие коржи. Сверху торт украсьте орехами и поставьте настояться 7-12 часов.
Торт королей очень легко готовиться!
Приятного аппетита!
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