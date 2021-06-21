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Торт королей. Очень легко испечь и очень быстро съесть

Торт королей по настоящему королевский десерт с необыкновенно ярким вкусом, который просто не может Вам не понравиться.

Торт королей: ингредиенты

Торт королей. Очень легко испечь и очень быстро съесть 2

1-й корж:

  1. Желток — 4 шт. (четыре штуки)
  2. Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  4. Сода — 1 ч. л без горки (одна чайная ложка0
  5. Мука — 2 стакана

2-й корж:

  1. Белки — 3 шт. (три штуки)
  2. Орехи любые — 80-100 гр. (восвмьдесят- сто грамм)

Крем:

  1. Сгущёнка — 1 б. (одна банка)
  2. Сливочное масло — 140 гр.9сто сорок грамм)

Пошаговое приготовление:

  • Приготовьте перый корж: разотрите желтки с сахаром, масло растопите и добавьте к желткам. Соду загасите, и вместе с мукой добавьте в тесто. Замесите тесто и разделите на 4-5 коржей, затем отправьте в холодильник.
  • Приготовьте второй корж: взбейте белки в густую пену устойчивых пиков, измельчите орехи.
  • Тесто достаньте из холодильника, раскатайте и руками распределите по форме, сверху насыпьте орехи, вдавливая в тесто. Затем намажьте белковым тестом. Выпекайте в разогретой до 180-190 градусов в течение 13-18 минут, до того, как безе не зарумянится.
  • Приготовьте крем: Взбейте масло со сгущённым молоком, перемажьте остывшие коржи. Сверху торт украсьте орехами и поставьте настояться 7-12 часов.

Торт королей очень легко готовиться!

Торт королей

Приятного аппетита!

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