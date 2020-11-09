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Это мясо просто тает во рту! Вкуснейшая томленая говядина

Многие из любителей готовить дома, не очень любят говядину – этот вид мяса не всегда получается мягким из-за своей структуры волокон. Но я хочу поделиться с вами рецептом говядины, благодаря которому, вы сделаете сочную, мягкую и ароматную мясную закуску.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • говядина, 1кг;
  • лук, около 400 г;
  • масло сливочное, 100 г;
  • вода, 100 г;
  • чеснок, 4 зубчика;
  • сахар и соль по  1 ч.л;
  • уксус, 1 ч.л;
  • смесь перцев, специи.

Процесс приготовления

Я взяла лопаточную часть говядины, вы можете взять что-то другое.

Промываем мясо и режем порционными кусочками  поперек волокон – именно та всегда следует резать мясо, особенно говядину, чтобы она стала мягкой при готовке.

Лук режем полукольцами, масло сливочное кусочками.

Выкладываем мясо в кастрюлю и заливаем его водой.

На мясо выкладываем слой лука и на него раскладываем кусочки сливочного масла.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим под крышкой в течение 1 часа. Не мешаем!

Мелко режем чеснок и вместе с солью и сахаром, смесью перцев и прочими специями по вашему вкусу, добавляем в мясо   и уже можно перемешивать.

Снова накрываем крышкой и тушим уже в течение 1.5 часа.

Это мясо просто тает во рту! Вкуснейшая томленая говядина

 

Подаем мяско к любому блюду, оно прекрасно сочетается с рисом, гречкой и картофелем – соус выступает в качестве подливки.

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