Это мясо просто тает во рту! Вкуснейшая томленая говядина

Многие из любителей готовить дома, не очень любят говядину – этот вид мяса не всегда получается мягким из-за своей структуры волокон. Но я хочу поделиться с вами рецептом говядины, благодаря которому, вы сделаете сочную, мягкую и ароматную мясную закуску.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- говядина, 1кг;
- лук, около 400 г;
- масло сливочное, 100 г;
- вода, 100 г;
- чеснок, 4 зубчика;
- сахар и соль по 1 ч.л;
- уксус, 1 ч.л;
- смесь перцев, специи.
Процесс приготовления
Я взяла лопаточную часть говядины, вы можете взять что-то другое.
Промываем мясо и режем порционными кусочками поперек волокон – именно та всегда следует резать мясо, особенно говядину, чтобы она стала мягкой при готовке.
Лук режем полукольцами, масло сливочное кусочками.
Выкладываем мясо в кастрюлю и заливаем его водой.
На мясо выкладываем слой лука и на него раскладываем кусочки сливочного масла.
Доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим под крышкой в течение 1 часа. Не мешаем!
Мелко режем чеснок и вместе с солью и сахаром, смесью перцев и прочими специями по вашему вкусу, добавляем в мясо и уже можно перемешивать.
Снова накрываем крышкой и тушим уже в течение 1.5 часа.
Подаем мяско к любому блюду, оно прекрасно сочетается с рисом, гречкой и картофелем – соус выступает в качестве подливки.
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