Пирожки с куриными потрошками. Бюджетная и очень вкусная закуска на каждый день

Пирожки с куриными потрошками получаются очень нежными и сочными, они понравятся всем вашим домочадцам.
Пирожки с куриными потрошками:
Тесто:
- Мука — 550 гр.(пятьсот пятьдесят грамм)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Дрожжи — 11 гр. (одиннадцать грамм)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Начинка:
- Ассорти из куриных потрохов — 1кг. (один килограмм)
- Луковица — 1 шт. (одна штука)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Перемойте и прочистите от прожилок потрошки, измельчите в блендере до состояния фарша.
- Яйца отварите, нарубите кубиками.
- Лук нарежьте мелкими кубиками или измельчите в блендере.
- Фарш и лук перемешайте, выложите на разогретую со сливочным маслом сковороду и готовьте 10 минут на сковороде с открытой крышкой, постоянно помешивая. В последний момент поперчите и посолите и смешайте с яйцами. Начинка готова.
- Теперь сделайте опару заварным способом — смешайте сахар, растительное масло и три ст. л муки, постоянно помешивая, введите струйкой один стакан кипятка, быстро перемешайте, чтобы в тесте не образовалось комки. После того, как пар исчезнет, влейте ещё стакан воды комнатноы температуры, порциями всыпьте муку и дрожжи и замешивайте тесто в течение 7 минут. Оно должно получиться лёгким и немного липким.
- Разделите тесто примерно на 16 частей и сформируйте пирожки.
- Жарьте пирожки в растительном масле с двух сторон до румяности.
Пирожки с куриными потрошками — нежные и сочные.
Приятного аппетита!
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