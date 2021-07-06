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Пирожки с куриными потрошками. Бюджетная и очень вкусная закуска на каждый день

Пирожки с куриными потрошками получаются очень нежными и сочными, они понравятся всем вашим домочадцам.

Пирожки с куриными потрошками:

Пирожки с куриными потрошками

Тесто:

  1. Мука — 550 гр.(пятьсот пятьдесят грамм)
  2. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Дрожжи — 11 гр. (одиннадцать грамм)
  4. Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Начинка:

  1. Ассорти из куриных потрохов — 1кг. (один килограмм)
  2. Луковица — 1 шт. (одна штука)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Перемойте и прочистите от прожилок потрошки, измельчите в блендере до состояния фарша.
  • Яйца отварите, нарубите кубиками.
  • Лук нарежьте мелкими кубиками или измельчите в блендере.
  • Фарш и лук перемешайте, выложите на разогретую со сливочным маслом сковороду и готовьте 10 минут на сковороде с открытой крышкой, постоянно помешивая. В последний момент поперчите и посолите и смешайте с яйцами. Начинка готова.
  • Теперь сделайте опару заварным способом — смешайте сахар, растительное масло и три ст. л муки, постоянно помешивая, введите струйкой один стакан кипятка, быстро перемешайте, чтобы в тесте не образовалось комки. После того, как пар исчезнет, влейте ещё стакан воды комнатноы температуры, порциями всыпьте муку и дрожжи и замешивайте тесто в течение 7 минут.
    Оно должно получиться лёгким и немного липким.
  • Разделите тесто примерно на 16 частей и сформируйте пирожки.
  • Жарьте пирожки в растительном масле с двух сторон до румяности.

Пирожки с куриными потрошками — нежные и сочные.

Пирожки с куриными потрошками. Бюджетная и очень вкусная закуска на каждый день 2

Приятного аппетита!

 

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