Малосольные помидоры с чесноком. Ароматный маринад превращает помидоры в оригинальное блюдо

Малосольные помидоры с чесноком — прекрасная закуска с чесночным вкусом, который делает её вкус более пикантным.
Малосольные помидоры с чесноком: ингредиенты
- Помидоры – 2,5 кг. (два килограмма и пятьсот грамм)
- Вода – 2 л. (два литра)
- Чеснок – 6 з. (шесть зубчиков)
- Сахар – 200 г. (двести грамм)
- Петрушка – 1 п. (один пучок)
- Уксус – 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Соль – 2 ст. л. (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- В воде смешайте сахар и соль, доведите до кипения. Положите специи и варите 2-3 минуты.
- Залейте уксус и полностью дайте остыть.
- Нарежьте помидоры крест-накрест. Положите внутрь чеснок и веточку петрушки.
- Уложите в кастрюлю слоями: пучок петрушки плюс помидоры. Полейте маринадом.
- Кастрюлю уберите в холодильник на 1-2 дня.
Малосольные помидоры с чесноком — простая и очень вкусная закуска.
Приятного аппетита!
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