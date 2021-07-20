Малосольные помидоры с чесноком. Ароматный маринад превращает помидоры в оригинальное блюдо

Малосольные помидоры с чесноком — прекрасная закуска с чесночным вкусом, который делает её вкус более пикантным.

Малосольные помидоры с чесноком: ингредиенты

Малосольные помидоры с чесноком

  1. Помидоры – 2,5 кг. (два килограмма и пятьсот грамм)
  2. Вода – 2 л. (два литра)
  3. Чеснок – 6 з. (шесть зубчиков)
  4. Сахар – 200 г. (двести грамм)
  5. Петрушка – 1 п. (один пучок)
  6. Уксус – 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
  7. Соль – 2 ст. л. (две столовые ложки)

Способ приготовления:

  • В воде смешайте сахар и соль, доведите до кипения. Положите специи и варите 2-3 минуты.
  • Залейте уксус и полностью дайте остыть.
  • Нарежьте помидоры крест-накрест. Положите внутрь чеснок и веточку петрушки.
  • Уложите в кастрюлю слоями: пучок петрушки плюс помидоры. Полейте маринадом.
  • Кастрюлю уберите в холодильник на 1-2 дня.

Малосольные помидоры с чесноком — простая и очень вкусная закуска.

Малосольные помидоры с чесноком. Ароматный маринад превращает помидоры в оригинальное блюдо 2

Приятного аппетита!

 

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