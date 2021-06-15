Селёдочный торт. Нежная закуска для любителей солёной рыбки

Селёдочный торт имеет отменный вкус и очень лёгок в приготовлении.
Селёдочный торт: ингредиенты
- Корж вафельный — 6-7 шт. (шесть-семь штук)
- Шампиньоны — 300 гр. (триста грамм)
- Сельдь — 1 шт. (одна штука)
- Морковь — 300 гр. (триста грамм)
- Лук репчатый — 200 гр. (двести грамм)
- Майонез — 200гр. (двести грамм)
- Зелень — один пучокТвёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
Рецепт приготовления:
- Измельчите в блендере филе рыбы и одну луковицу.
- Обжаренные с луком грибы, сыр и отварную морковь по очереди тоже измельчите в блендере.
- Теперь собирите торт: на первый вафельный корж выложите сельдь с луком, равномерно распрежелите массу по всему коржу. сверху покройте майонезом и накройте вторым коржом.
- Выложите на второй корж грибы с луком и тоже смажьте майонезом, затем накройте слежующим коржом.
- На третий корж выложите морковь и покройте майонезом.
- Повторите коржи ещё раз, верхний морковный слой посыпьте сыром и украсьте зеленью.
- На 3 часа отправьте торт в холодильник.
Селёдочный торт невероятно вкусный и нежный.
Готовьте на здоровье!
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