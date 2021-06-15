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Селёдочный торт. Нежная закуска для любителей солёной рыбки

Селёдочный торт имеет отменный вкус и очень лёгок в приготовлении.

Селёдочный торт: ингредиенты

Селёдочный торт

  1. Корж вафельный — 6-7 шт. (шесть-семь штук)
  2. Шампиньоны — 300 гр. (триста грамм)
  3. Сельдь — 1 шт. (одна штука)
  4. Морковь — 300 гр. (триста грамм)
  5. Лук репчатый — 200 гр. (двести грамм)
  6. Майонез — 200гр. (двести грамм)
  7. Зелень — один пучокТвёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)

Рецепт приготовления:

  • Измельчите в блендере филе рыбы и одну луковицу.
  • Обжаренные с луком грибы, сыр и отварную морковь по очереди тоже измельчите в блендере.
  • Теперь собирите торт: на первый вафельный корж выложите сельдь с луком, равномерно распрежелите массу по всему коржу. сверху покройте майонезом и накройте вторым коржом.
  • Выложите на второй корж грибы с луком и тоже смажьте майонезом, затем накройте слежующим коржом.
  • На третий корж выложите морковь и покройте майонезом.
  • Повторите коржи ещё раз, верхний морковный слой посыпьте сыром и украсьте зеленью.
  • На 3 часа отправьте торт в холодильник.

Селёдочный торт невероятно вкусный и нежный.

Селёдочный торт. Нежная закуска для любителей солёной рыбки 2

Готовьте на здоровье!

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