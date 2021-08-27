Шашлык из баранины в томатном маринаде. Мясо получается сочным и не жирным

Шашлык из баранины в томатном маринаде получается очень вкусным и нежным. О таком шашлыке можно только лишь мечтать.
Шашлык из баранины в томатном маринаде: ингредиенты
- Каре или мякоть барашка – 1 кг. (один килограмм)
- Красный сладкий лук – 200 г. (двести грамм)
- Свежие помидоры или консервированные в собственном соку
- Постное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Красный базилик или рейхан – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Приправа кумин – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- С мяса срежьте жёлтый жирок. Затем недолго обмойте мясо под проточной водой. Обсушите и нарежьте. Подготовленного барашка сложите в неокисляемую посуду.
- Предварительно очищенные головки красного лука порубите кольцами. Томаты с базиликом мелко порубите ножом или перекрутите в мясорубке. Если в собственном соку – пробейте блендером или разомните.
- Лук и томатно-базиликовую смесь переправьте к баранине. Туда же растительное масло, кумин, соль и острый молотый перец по желанию. Ингредиенты хорошенько перемешайте между собой.
- Посуду с бараниной накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2 часа. Затем наложите шашлык в томатном маринаде на шампуры и своевременно переворачивая готовьте над небольшим жаром углей.
- Подайте с разнообразной зеленью, редисом, пупырчатыми огурчиками, вином.
Шашлык из баранины в томатном маринаде — вкусный и ароматный.
Приятного аппетита!
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