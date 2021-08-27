Шашлык из баранины в томатном маринаде. Мясо получается сочным и не жирным

Шашлык из баранины в томатном маринаде получается очень вкусным и нежным. О таком шашлыке можно только лишь мечтать.

Шашлык из баранины в томатном маринаде: ингредиенты

Каре или мякоть барашка – 1 кг. (один килограмм) Красный сладкий лук – 200 г. (двести грамм) Свежие помидоры или консервированные в собственном соку Постное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка) Красный базилик или рейхан – 50 г. (пятьдесят грамм) Приправа кумин – 2 ст. л. (две столовые ложки) Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

С мяса срежьте жёлтый жирок. Затем недолго обмойте мясо под проточной водой. Обсушите и нарежьте. Подготовленного барашка сложите в неокисляемую посуду.

Предварительно очищенные головки красного лука порубите кольцами. Томаты с базиликом мелко порубите ножом или перекрутите в мясорубке. Если в собственном соку – пробейте блендером или разомните.

Лук и томатно-базиликовую смесь переправьте к баранине. Туда же растительное масло, кумин, соль и острый молотый перец по желанию. Ингредиенты хорошенько перемешайте между собой.

Посуду с бараниной накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2 часа. Затем наложите шашлык в томатном маринаде на шампуры и своевременно переворачивая готовьте над небольшим жаром углей.

Подайте с разнообразной зеленью, редисом, пупырчатыми огурчиками, вином.

Шашлык из баранины в томатном маринаде — вкусный и ароматный.

Приятного аппетита!