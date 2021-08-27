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Шашлык из баранины в томатном маринаде. Мясо получается сочным и не жирным

Шашлык из баранины в томатном маринаде получается очень вкусным и нежным. О таком шашлыке можно только лишь мечтать.

Шашлык из баранины в томатном маринаде: ингредиенты

Шашлык из баранины в томатном маринаде

  1. Каре или мякоть барашка – 1 кг. (один килограмм)
  2. Красный сладкий лук – 200 г. (двести грамм)
  3. Свежие помидоры или консервированные в собственном соку
  4. Постное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  5. Красный базилик или рейхан – 50 г. (пятьдесят грамм)
  6. Приправа кумин – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  7. Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Шашлык из баранины в томатном маринаде. Мясо получается сочным и не жирным 3

  • С мяса срежьте жёлтый жирок. Затем недолго обмойте мясо под проточной водой. Обсушите и нарежьте. Подготовленного барашка сложите в неокисляемую посуду.
  • Предварительно очищенные головки красного лука порубите кольцами. Томаты с базиликом мелко порубите ножом или перекрутите в мясорубке. Если в собственном соку – пробейте блендером или разомните.
  • Лук и томатно-базиликовую смесь переправьте к баранине. Туда же растительное масло, кумин, соль и острый молотый перец по желанию. Ингредиенты хорошенько перемешайте между собой.
  • Посуду с бараниной накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2 часа. Затем наложите шашлык в томатном маринаде на шампуры и своевременно переворачивая готовьте над небольшим жаром углей.
  • Подайте с разнообразной зеленью, редисом, пупырчатыми огурчиками, вином.

Шашлык из баранины в томатном маринаде — вкусный и ароматный.

Шашлык из баранины в томатном маринаде. Мясо получается сочным и не жирным 4

Приятного аппетита!

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