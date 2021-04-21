Шоколадное салями с орехами и кунжутом. Волшебный десерт для тех, кто следит за фигурой

Шоколадное салями с орехами и кунжутом очень оригинальный десерт, который Вам должен понравиться своим ярким вкусом.
Шоколадное салями с орехами и кунжутом: ингредиенты
- Орехи грецкие — 100 г. (сто грамм)
- Шоколад тёмный — 100 г. (сто грамм)
- Масло сливочное — 125 г. (сто двадцать пять грамм)
- Кунжут — 100 г. (сто грамм)
- Хлопья/злаки медовые — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Мёд — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
- Вода — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Пошаговое приготовление:
- На сухой антипригарной сковороде без масла обжарьте кунжут.
- В маленькой кастрюле нагрейте воду с сахаром до густого карамельного сиропа, добавьте размягчённое масло, мёд и кусочки шоколада.
- На медленном огне варите до однородной массы, периодически помешивая.
- Снимите с огня, всыпьте нарубленные орехи, кунжут и медовые хлопья/зёрна.
- Из остуженной смеси сформируйте колбасу, оберните бумагой для выпечки или в фольгу.
- На ночь отправляем в холодильник
Шоколадное салями с орехами и кунжутом дополнит Ваш утренний кофе.
Приятного Вам аппетита!
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