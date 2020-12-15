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Очень нежный и пикантный Куриный Торт. В восторге все: от мала до велика

Куриный торт – очень интересная и вкусная закуска, которую можно предложить гостям. Рецепт ее можете посмотреть ниже.

Куриный торт: продукты

Куриный торт

Для куриного теста:

  • чуть меньше половины килограмма куриного филе
  • почти пол-литра кефира
  • два яйца
  • пять столовых ложек муки
  • чайная ложка соли
  • чайная ложка молотого черного перца
  • половина чайной ложки мускатного ореха
  • чайная ложка разрыхлителя

Для начинки:

  • стакан с четвертью майонеза
  • двести грамм сыра
  • два маринованных огурца среднего размера
  • пятнадцать-двадцать оливок
  • по несколько веточек петрушки и укропа
  • два — три пера лука
  • три зубчика чеснока

Как же приготовить куриный торт

Очень нежный и пикантный Куриный Торт. В восторге все: от мала до велика

Начать надо с приготовления необычного теста:

  • Куриное филе хорошо промыть, просушить полотенчиком и мелко нарезать. Мелкие кусочки выложить в блендер, добавить черный перец, мускатный орех, соль и измельчить.
  • К измельченному филе вбить яйца, всыпать муку, разрыхлитель и влить кефир. Все хорошо взбить блендером. В итоге должно получиться тесто, по консистенции похожей на густую сметану.
  • Тесто перелить в отдельную миску.

А теперь из теста нужно подготовить коржи для торта:

  • Сковороду с антипригарным покрытием поставить на средний огонь, хорошо смазать растительным маслом.
  • На прогретую сковороду при помощи поварешки выложить блинное тесто. Равномерно распределить его по поверхности.
  • Получившийся блин нужно прожаривать с обеих сторон до получения румяной корочки.

Очень нежный и пикантный Куриный Торт. В восторге все: от мала до велика

  • Точно также пропечь и все остальные блины. После каждого блина сковороду нужно смазывать маслом.
  • Блины переложить в отдельную тарелку и дать им остыть.

Пока блины остывают, нужно подготовить начинку:

  • Маринованные огурцы пропустить через крупную фракцию терки. Затем переложить в сито и хорошенечко выжать из них сок.
  • Выжимку из огурцов переложить в глубокую миску.
  • Оливки тоже натереть на крупной терке и отправить к огурцам.
  • Сыр натереть на мелкой терке и отправить в ту же миску.
  • Туда же влить майонез.
  • Чеснок очистить и выдавить чесноковыжималкой в начинку.
  • Укроп, петрушку и лук хорошо помыть, просушить, очень мелко нарубить и отправить к остальным компонентам.
  • Все тщательно перемешать.

А теперь нужно собрать куриный торт:

  • Начинку разделить на приблизительно равные части. Количество частей должно быть равным количеству блинов.
  • На плоскую тарелочку положить один блин. Смазать его сверху начинкой.
  • Поверх первого блина с начинкой положить второй блин.
  • Также смазать начинкой.
  • Таким образом, блин за блином, собрать торт.
  • На поверхность торта через мелкую терку натереть сыр.

Очень нежный и пикантный Куриный Торт. В восторге все: от мала до велика

  • Готовый торт положить в холодильник на полчаса, чтобы он хорошо пропитался.

Все, вкуснейший, нежнейший куриный торт готов!

Несите на стол и зовите всех!

Такую закуску съедят до последнего кусочка!

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