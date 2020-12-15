Очень нежный и пикантный Куриный Торт. В восторге все: от мала до велика

Куриный торт – очень интересная и вкусная закуска, которую можно предложить гостям. Рецепт ее можете посмотреть ниже.
Куриный торт: продукты
Для куриного теста:
- чуть меньше половины килограмма куриного филе
- почти пол-литра кефира
- два яйца
- пять столовых ложек муки
- чайная ложка соли
- чайная ложка молотого черного перца
- половина чайной ложки мускатного ореха
- чайная ложка разрыхлителя
Для начинки:
- стакан с четвертью майонеза
- двести грамм сыра
- два маринованных огурца среднего размера
- пятнадцать-двадцать оливок
- по несколько веточек петрушки и укропа
- два — три пера лука
- три зубчика чеснока
Как же приготовить куриный торт
Начать надо с приготовления необычного теста:
- Куриное филе хорошо промыть, просушить полотенчиком и мелко нарезать. Мелкие кусочки выложить в блендер, добавить черный перец, мускатный орех, соль и измельчить.
- К измельченному филе вбить яйца, всыпать муку, разрыхлитель и влить кефир. Все хорошо взбить блендером. В итоге должно получиться тесто, по консистенции похожей на густую сметану.
- Тесто перелить в отдельную миску.
А теперь из теста нужно подготовить коржи для торта:
- Сковороду с антипригарным покрытием поставить на средний огонь, хорошо смазать растительным маслом.
- На прогретую сковороду при помощи поварешки выложить блинное тесто. Равномерно распределить его по поверхности.
- Получившийся блин нужно прожаривать с обеих сторон до получения румяной корочки.
- Точно также пропечь и все остальные блины. После каждого блина сковороду нужно смазывать маслом.
- Блины переложить в отдельную тарелку и дать им остыть.
Пока блины остывают, нужно подготовить начинку:
- Маринованные огурцы пропустить через крупную фракцию терки. Затем переложить в сито и хорошенечко выжать из них сок.
- Выжимку из огурцов переложить в глубокую миску.
- Оливки тоже натереть на крупной терке и отправить к огурцам.
- Сыр натереть на мелкой терке и отправить в ту же миску.
- Туда же влить майонез.
- Чеснок очистить и выдавить чесноковыжималкой в начинку.
- Укроп, петрушку и лук хорошо помыть, просушить, очень мелко нарубить и отправить к остальным компонентам.
- Все тщательно перемешать.
А теперь нужно собрать куриный торт:
- Начинку разделить на приблизительно равные части. Количество частей должно быть равным количеству блинов.
- На плоскую тарелочку положить один блин. Смазать его сверху начинкой.
- Поверх первого блина с начинкой положить второй блин.
- Также смазать начинкой.
- Таким образом, блин за блином, собрать торт.
- На поверхность торта через мелкую терку натереть сыр.
- Готовый торт положить в холодильник на полчаса, чтобы он хорошо пропитался.
Все, вкуснейший, нежнейший куриный торт готов!
Несите на стол и зовите всех!
Такую закуску съедят до последнего кусочка!
Свежие комментарии