Очень нежный и пикантный Куриный Торт. В восторге все: от мала до велика

Куриный торт – очень интересная и вкусная закуска, которую можно предложить гостям. Рецепт ее можете посмотреть ниже.

Куриный торт: продукты

Для куриного теста:

чуть меньше половины килограмма куриного филе

почти пол-литра кефира

два яйца

пять столовых ложек муки

чайная ложка соли

чайная ложка молотого черного перца

половина чайной ложки мускатного ореха

чайная ложка разрыхлителя

Для начинки:

стакан с четвертью майонеза

двести грамм сыра

два маринованных огурца среднего размера

пятнадцать-двадцать оливок

по несколько веточек петрушки и укропа

два — три пера лука

три зубчика чеснока

Как же приготовить куриный торт

Начать надо с приготовления необычного теста:

Куриное филе хорошо промыть, просушить полотенчиком и мелко нарезать. Мелкие кусочки выложить в блендер, добавить черный перец, мускатный орех, соль и измельчить.

К измельченному филе вбить яйца, всыпать муку, разрыхлитель и влить кефир. Все хорошо взбить блендером. В итоге должно получиться тесто, по консистенции похожей на густую сметану.

Тесто перелить в отдельную миску.

А теперь из теста нужно подготовить коржи для торта:

Сковороду с антипригарным покрытием поставить на средний огонь, хорошо смазать растительным маслом.

На прогретую сковороду при помощи поварешки выложить блинное тесто. Равномерно распределить его по поверхности.

Получившийся блин нужно прожаривать с обеих сторон до получения румяной корочки.

Точно также пропечь и все остальные блины. После каждого блина сковороду нужно смазывать маслом.

Блины переложить в отдельную тарелку и дать им остыть.

Пока блины остывают, нужно подготовить начинку:

Маринованные огурцы пропустить через крупную фракцию терки. Затем переложить в сито и хорошенечко выжать из них сок.

Выжимку из огурцов переложить в глубокую миску.

Оливки тоже натереть на крупной терке и отправить к огурцам.

Сыр натереть на мелкой терке и отправить в ту же миску.

Туда же влить майонез.

Чеснок очистить и выдавить чесноковыжималкой в начинку.

Укроп, петрушку и лук хорошо помыть, просушить, очень мелко нарубить и отправить к остальным компонентам.

Все тщательно перемешать.

А теперь нужно собрать куриный торт:

Начинку разделить на приблизительно равные части. Количество частей должно быть равным количеству блинов.

На плоскую тарелочку положить один блин. Смазать его сверху начинкой.

Поверх первого блина с начинкой положить второй блин.

Также смазать начинкой.

Таким образом, блин за блином, собрать торт.

На поверхность торта через мелкую терку натереть сыр.

Готовый торт положить в холодильник на полчаса, чтобы он хорошо пропитался.

Все, вкуснейший, нежнейший куриный торт готов!

Несите на стол и зовите всех!

Такую закуску съедят до последнего кусочка!