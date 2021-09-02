Кабачки в панировке с сыром: пальчики оближешь!

Кабачки в панировке с сыром! Сегодня на скорую руку приготовим кабачки с сыром в панировке на сковороде.
Кабачки в панировке с сыром:
Кабачок – очень полезный продукт. Для максимальной пользы рекомендуют использовать его вместе с семенами и шкуркой. Благодаря своему составу, кабачок показан при диетическом питании, помогает при похудении. Его также рекомендуют использовать в ежедневном рационе при повышенном давлении.
По нашему рецепту кабачки готовятся довольно-таки быстро, а получаются очень вкусными. Это блюдо можно подавать и на завтрак, и на обед с каким-нибудь гарниром, и на ужин.
Кабачки в панировке с сыром: ингредиенты
- половина килограмма кабачков
- мука
- одно яйцо
- панировочные сухари
- соль
- пятьдесят граммов твердого сыра
- пятьдесят миллилитров растительного масла – для обжарки
Кабачки в панировке с сыром: как приготовить
- Кабачки хорошо помыть, просушить полотенцем и, не очищая, нарезать на кружочки толщиной в два миллиметра.
- Отправить их в сухую глубокую миску, посыпать щепоткой соли и хорошо перемешать, чтобы соль распределилась равномерно.
- Яйцо вбить в отдельную тарелку и хорошо взбить вилочкой. Добавить щепотку соли и перемешать.
- Сыр нарезать на тонкие ломтики.
- На кружочек кабачка положить ломтик сыра и сверху накрыть еще одним кружочком кабачка.
- Всю эту трехслойную конструкцию обкатать в муке, затем погрузить в яйцо, а в конце – обвалять в сухарях.
- Сковороду заранее раскалить и добавить достаточное количество растительного масла.
- Пирамидки из кабачков отправить в сковороду и обжарить с обеих сторон до получения золотистого цвета. На все про все понадобится минуты четыре.
- После обжарки выложить пирамидки на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
Вот так на скорую руку можно приготовить кабачки с сыром и в панировке на сковороде.
Положите их на плоскую красивую тарелочку и подайте на стол. Кабачки получаются очень сочными, нежными, с приятным сливочным вкусом. Все будут рады такому блюду и с удовольствием его съедят.
Кабачки в панировке с сыром: готовы
Приятного аппетита!
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