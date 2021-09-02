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Кабачки в панировке с сыром: пальчики оближешь!

Кабачки в панировке с сыром! Сегодня на скорую руку приготовим кабачки с сыром в панировке на сковороде.

Кабачки в панировке с сыром:

Кабачок – очень полезный продукт. Для максимальной пользы рекомендуют использовать его вместе с семенами и шкуркой. Благодаря своему составу, кабачок показан при диетическом питании, помогает при похудении. Его также рекомендуют использовать в ежедневном рационе при повышенном давлении.

По нашему рецепту кабачки готовятся довольно-таки быстро, а получаются очень вкусными. Это блюдо можно подавать и на завтрак, и на обед с каким-нибудь гарниром, и на ужин.

Кабачки в панировке с сыром

Кабачки в панировке с сыром: ингредиенты

  • половина килограмма кабачков
  • мука
  • одно яйцо
  • панировочные сухари
  • соль
  • пятьдесят граммов твердого сыра
  • пятьдесят миллилитров растительного масла – для обжарки

Кабачки в панировке с сыром: как приготовить

  • Кабачки хорошо помыть, просушить полотенцем и, не очищая, нарезать на кружочки толщиной в два миллиметра.

Кабачки в панировке с сыром

  • Отправить их в сухую глубокую миску, посыпать щепоткой соли и хорошо перемешать, чтобы соль распределилась равномерно.
  • Яйцо вбить в отдельную тарелку и хорошо взбить вилочкой. Добавить щепотку соли и перемешать.
  • Сыр нарезать на тонкие ломтики.
  • На кружочек кабачка положить ломтик сыра и сверху накрыть еще одним кружочком кабачка.
  • Всю эту трехслойную конструкцию обкатать в муке, затем погрузить в яйцо, а в конце – обвалять в сухарях.
  • Сковороду заранее раскалить и добавить достаточное количество растительного масла.

Кабачки в панировке с сыром

  • Пирамидки из кабачков отправить в сковороду и обжарить с обеих сторон до получения золотистого цвета. На все про все понадобится минуты четыре.
  • После обжарки выложить пирамидки на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Вот так на скорую руку можно приготовить кабачки с сыром и в панировке на сковороде.

Положите их на плоскую красивую тарелочку и подайте на стол. Кабачки получаются очень сочными, нежными, с приятным сливочным вкусом. Все будут рады такому блюду и с удовольствием его съедят.

Кабачки в панировке с сыром: готовы

Приятного аппетита!

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