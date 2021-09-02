Кабачки в панировке с сыром: пальчики оближешь!

Кабачки в панировке с сыром! Сегодня на скорую руку приготовим кабачки с сыром в панировке на сковороде.

Кабачки в панировке с сыром:

Кабачок – очень полезный продукт. Для максимальной пользы рекомендуют использовать его вместе с семенами и шкуркой. Благодаря своему составу, кабачок показан при диетическом питании, помогает при похудении. Его также рекомендуют использовать в ежедневном рационе при повышенном давлении.

По нашему рецепту кабачки готовятся довольно-таки быстро, а получаются очень вкусными. Это блюдо можно подавать и на завтрак, и на обед с каким-нибудь гарниром, и на ужин.

Кабачки в панировке с сыром: ингредиенты

половина килограмма кабачков

мука

одно яйцо

панировочные сухари

соль

пятьдесят граммов твердого сыра

пятьдесят миллилитров растительного масла – для обжарки

Кабачки в панировке с сыром: как приготовить

Кабачки хорошо помыть, просушить полотенцем и, не очищая, нарезать на кружочки толщиной в два миллиметра.

Отправить их в сухую глубокую миску, посыпать щепоткой соли и хорошо перемешать, чтобы соль распределилась равномерно.

Яйцо вбить в отдельную тарелку и хорошо взбить вилочкой. Добавить щепотку соли и перемешать.

Сыр нарезать на тонкие ломтики.

На кружочек кабачка положить ломтик сыра и сверху накрыть еще одним кружочком кабачка.

Всю эту трехслойную конструкцию обкатать в муке, затем погрузить в яйцо, а в конце – обвалять в сухарях.

Сковороду заранее раскалить и добавить достаточное количество растительного масла.

Пирамидки из кабачков отправить в сковороду и обжарить с обеих сторон до получения золотистого цвета. На все про все понадобится минуты четыре.

После обжарки выложить пирамидки на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Вот так на скорую руку можно приготовить кабачки с сыром и в панировке на сковороде.

Положите их на плоскую красивую тарелочку и подайте на стол. Кабачки получаются очень сочными, нежными, с приятным сливочным вкусом. Все будут рады такому блюду и с удовольствием его съедят.

Кабачки в панировке с сыром: готовы

Приятного аппетита!