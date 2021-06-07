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Картофель по-царски с куриным филе. Аппетитное блюдо для сытного обеда или ужина

Картофель по-царски с куриным филе — отличный рецепт для сытного ужина или обеда.

Картофель по-царски с куриным филе: ингредиенты

Картофель по-царски с куриным филе

  1. Куриное филе — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Картофель — 5 шт. (пять штук)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Твёрдый сыр — по вкусу
  5. Майонез — 1-2 ст. л (одна — две столовые ложки)
  6. Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе нарежьте не  крупными кусками и выложите в форму. Поперчите и посолите по вкусу.
  • Сверху выложите нарезанный кольцами либо полукольцами лук.
  • На лук выложите произвольно нарезанный картофель. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  • Влейте растительное масло.
  • Сверху смажьте майонезом либо сметаной.
  • Запекайте в духовке в течение часа при 190 градусах.
  • Сверху посыпьте тёртым сыром и дайте ему расплавиться.

Картофель по-царски с куриным филе — отличный вкусный ужин.

Картофель по-царски с куриным филе. Аппетитное блюдо для сытного обеда или ужина 2

Приятного аппетита!

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