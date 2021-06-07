Картофель по-царски с куриным филе. Аппетитное блюдо для сытного обеда или ужина

Картофель по-царски с куриным филе — отличный рецепт для сытного ужина или обеда.
Картофель по-царски с куриным филе: ингредиенты
- Куриное филе — 400 гр. (четыреста грамм)
- Картофель — 5 шт. (пять штук)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Твёрдый сыр — по вкусу
- Майонез — 1-2 ст. л (одна — две столовые ложки)
- Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарежьте не крупными кусками и выложите в форму. Поперчите и посолите по вкусу.
- Сверху выложите нарезанный кольцами либо полукольцами лук.
- На лук выложите произвольно нарезанный картофель. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
- Влейте растительное масло.
- Сверху смажьте майонезом либо сметаной.
- Запекайте в духовке в течение часа при 190 градусах.
- Сверху посыпьте тёртым сыром и дайте ему расплавиться.
Картофель по-царски с куриным филе — отличный вкусный ужин.
Приятного аппетита!
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