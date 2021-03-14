Салат Новинка. Сочетание оригинальных ингредиентов делает этот салат потрясающе вкусным

Салат Новинка — невероятно вкусный и сытный. Его главным компонентом является копченое мясо. А также добавляем маринованные грибы и свежие огурцы! Оформляется салатик очень красиво, поэтому смело готовьте его и на праздничный стол!
Салат Новинка: ингредиенты
- 2 (две) шт — свежих огурцов
- 200 (двести) гр — копченого мяса
- 100 (сто) гр — сыра
- 1 (одна) шт — лука
- 3 (три) шт — яиц
- 1 (одна) баночка — маринованных огурцов
- соль по вкусу
- перец острый молотый по вкусу
- майонез
Рецепт приготовления:
- Мясо копченое нарежьте мелким кубиком
- Маринованные грибочки тоже нарежьте мельче, чем средними кусочками
- Лука нарежьте мелким кубиком
- Огурец нарежьте мелким кубиком
- Яйца отварите и нарежьте также, как и остальные ингредиенты
- Сыр натрите на терке
- Салат будем формировать слоями. И каждый слой будем покрывать майонезной сеточкой
- Итак, первый слой идет копченое мясо. Затем маринованные грибочки. Третий слой — лук, четвертый — яйца, и пятый слой — мясо. Покройте мясо майонезом и отправьте в холодильник на один час. Салат должен пропитаться. Салат Новинка перед подачей посыпьте тертым сыром и украсьте веточками зелени. Получилось очень красиво и нарядно. Обязательно возьмите данный рецепт на заметку. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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