Салат Новинка. Сочетание оригинальных ингредиентов делает этот салат потрясающе вкусным

Салат Новинка — невероятно вкусный и сытный. Его главным компонентом является копченое мясо. А также добавляем маринованные грибы и свежие огурцы! Оформляется салатик очень красиво, поэтому смело готовьте его и на праздничный стол!

Салат Новинка: ингредиенты

2 (две) шт — свежих огурцов 200 (двести) гр — копченого мяса 100 (сто) гр — сыра 1 (одна) шт — лука 3 (три) шт — яиц 1 (одна) баночка — маринованных огурцов соль по вкусу перец острый молотый по вкусу майонез

Рецепт приготовления: