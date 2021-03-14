Скатерть-Самобранка

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Салат Новинка. Сочетание оригинальных ингредиентов делает этот салат потрясающе вкусным

Салат Новинка — невероятно вкусный и сытный. Его главным компонентом является копченое мясо. А также добавляем маринованные грибы и свежие огурцы! Оформляется салатик очень красиво, поэтому смело готовьте его и на праздничный стол!

Салат Новинка

Салат Новинка: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — свежих огурцов
  2. 200 (двести) гр — копченого мяса
  3. 100 (сто) гр — сыра
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 3 (три) шт — яиц
  6. 1 (одна) баночка — маринованных огурцов
  7. соль по вкусу
  8. перец острый молотый по вкусу
  9. майонез

Рецепт приготовления:

  • Мясо копченое нарежьте мелким кубиком
  • Маринованные грибочки тоже нарежьте мельче, чем средними кусочками
  • Лука нарежьте мелким кубиком
  • Огурец нарежьте мелким кубиком
  • Яйца отварите и нарежьте также, как и остальные ингредиенты
  • Сыр натрите на терке
  • Салат будем формировать слоями. И каждый слой будем покрывать майонезной сеточкой
  • Итак, первый слой идет копченое мясо. Затем маринованные грибочки. Третий слой — лук, четвертый — яйца, и пятый слой — мясо. Покройте мясо майонезом и отправьте в холодильник на один час. Салат должен пропитаться. Салат Новинка перед подачей посыпьте тертым сыром и украсьте веточками зелени. Получилось очень красиво и нарядно. Обязательно возьмите данный рецепт на заметку. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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