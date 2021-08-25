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Янтарное яблочное варенье. Зимой не нарадуетесь этому лакомству

Янтарное яблочное варенье идеально подходит в качестве начинки, или как дополнение к десертам и тортам.

Янтарное яблочное варенье: ингредиенты

Янтарное яблочное варенье

  1. Яблоко – 1.5 кг. (полтора килограмма)
  2. Вода – 3 л. (три литра)
  3. Сода – 3 ч. л. (три чайные ложки)

Сироп:

  1. Вода – 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Лимонный сок – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  3. Сахар – 800 г. (восемьсот грамм)

Способ приготовления:

Янтарное яблочное варенье. Зимой не нарадуетесь этому лакомству 3

  • Воду с содой смешайте в кастрюле.
  • Небольшими кусочками нарежьте яблоки.
  • Яблоки засыпьте в воду с содой и оставьте на час.
  • Для сиропа сахар, воду и лимонный сок смешайте, после закипания варите 5 минут.
  • Яблочные дольки выньте оз воды с содой, дайте стечь, высыпьте в чистую кастрюлю, залейте горячим сиропом, кастрюлю прикройте крышкой и оставьте на ночь.
  • Утром ставьте на плиту, варите после закипания 5 минут и оставьте открытой на 8 часов.
  • Варите ещё 5 минут после закипания, 8 часов остудите и последний раз варите 5 минут.
  • Варенье разлейте по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните и оставьте остывать.
  • Храните в кладовке или подвале.

Янтарное яблочное варенье — простое, но очень вкусное.

Янтарное яблочное варенье. Зимой не нарадуетесь этому лакомству 4

 

Приятного аппетита!

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