Янтарное яблочное варенье. Зимой не нарадуетесь этому лакомству

Янтарное яблочное варенье идеально подходит в качестве начинки, или как дополнение к десертам и тортам.
Янтарное яблочное варенье: ингредиенты
- Яблоко – 1.5 кг. (полтора килограмма)
- Вода – 3 л. (три литра)
- Сода – 3 ч. л. (три чайные ложки)
Сироп:
- Вода – 200 мл. (двести миллилитров)
- Лимонный сок – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сахар – 800 г. (восемьсот грамм)
Способ приготовления:
- Воду с содой смешайте в кастрюле.
- Небольшими кусочками нарежьте яблоки.
- Яблоки засыпьте в воду с содой и оставьте на час.
- Для сиропа сахар, воду и лимонный сок смешайте, после закипания варите 5 минут.
- Яблочные дольки выньте оз воды с содой, дайте стечь, высыпьте в чистую кастрюлю, залейте горячим сиропом, кастрюлю прикройте крышкой и оставьте на ночь.
- Утром ставьте на плиту, варите после закипания 5 минут и оставьте открытой на 8 часов.
- Варите ещё 5 минут после закипания, 8 часов остудите и последний раз варите 5 минут.
- Варенье разлейте по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните и оставьте остывать.
- Храните в кладовке или подвале.
Янтарное яблочное варенье — простое, но очень вкусное.
Приятного аппетита!
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