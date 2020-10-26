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Трубочки из лаваша: съедаются за обе щеки

Трубочки из лаваша! Когда нужно быстро и вкусно накормить свою семью, а времени совсем в обрез, рекомендуем приготовить трубочки из лаваша с великолепной начинкой. Получаются они очень хрустящими, нежными, сметают со стола сразу же. С начинкой можно поэкспериментировать: вместо творога положить колбасу, ветчину или же обжаренные грибочки. В прочем, пофантазируйте немного! Их можно подавать и на завтрак, и на ужин, и брать на работу вместо перекуса.

Трубочки из лаваша: ингредиенты

  • сто пятьдесят граммов творога
  • сто граммов сыра

Трубочки из лаваша

  • одно яйцо
  • соль – по вкусу
  • один лаваш
  • растительное масло – для жарки

Трубочки из лаваша: как приготовить

Начать нужно с начинки:

Трубочки из лаваша: съедаются за обе щеки

  • Творог выложить в глубокую емкость.
  • Сыр натереть на крупной терке и отправить в ту же емкость.
  • Туда же вбить одно яйцо.
  • Посолить по вкусу и перемешать все вилочкой.

А теперь нужно сформировать трубочки:

Трубочки из лаваша: съедаются за обе щеки

  • Лаваш нарезать на небольшие прямоугольники.
  • Каждый лавашик смазать начинкой и свернуть плотным рулетом.

А теперь нужно прожарить их:

  • В сковороду влить растительное масло и хорошо прогреть его.
  • Трубочки из лаваша переложить на сковороду с разогретым маслом.
  • Обжаривать их нужно до золотистой корочки с каждой стороны.

Трубочки из лаваша: съедаются за обе щеки

Ну вот всего за 10 минут приготовили мы вкуснейшие трубочки из лаваша.

Один вид этих ароматных хрустящих трубочек сразу же возбуждает аппетит.

Переложите трубочки на красивую тарелочку и подайте к столу.

Трубочки из лаваша: готовы

Приступайте к еде, Вы получите истинное удовольствие!

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