Трубочки из лаваша: съедаются за обе щеки

Трубочки из лаваша! Когда нужно быстро и вкусно накормить свою семью, а времени совсем в обрез, рекомендуем приготовить трубочки из лаваша с великолепной начинкой. Получаются они очень хрустящими, нежными, сметают со стола сразу же. С начинкой можно поэкспериментировать: вместо творога положить колбасу, ветчину или же обжаренные грибочки. В прочем, пофантазируйте немного! Их можно подавать и на завтрак, и на ужин, и брать на работу вместо перекуса.
Трубочки из лаваша: ингредиенты
- сто пятьдесят граммов творога
- сто граммов сыра
- одно яйцо
- соль – по вкусу
- один лаваш
- растительное масло – для жарки
Трубочки из лаваша: как приготовить
Начать нужно с начинки:
- Творог выложить в глубокую емкость.
- Сыр натереть на крупной терке и отправить в ту же емкость.
- Туда же вбить одно яйцо.
- Посолить по вкусу и перемешать все вилочкой.
А теперь нужно сформировать трубочки:
- Лаваш нарезать на небольшие прямоугольники.
- Каждый лавашик смазать начинкой и свернуть плотным рулетом.
А теперь нужно прожарить их:
- В сковороду влить растительное масло и хорошо прогреть его.
- Трубочки из лаваша переложить на сковороду с разогретым маслом.
- Обжаривать их нужно до золотистой корочки с каждой стороны.
Ну вот всего за 10 минут приготовили мы вкуснейшие трубочки из лаваша.Один вид этих ароматных хрустящих трубочек сразу же возбуждает аппетит.
Переложите трубочки на красивую тарелочку и подайте к столу.
Трубочки из лаваша: готовы
Приступайте к еде, Вы получите истинное удовольствие!
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