Трубочки из лаваша: съедаются за обе щеки

Трубочки из лаваша! Когда нужно быстро и вкусно накормить свою семью, а времени совсем в обрез, рекомендуем приготовить трубочки из лаваша с великолепной начинкой. Получаются они очень хрустящими, нежными, сметают со стола сразу же. С начинкой можно поэкспериментировать: вместо творога положить колбасу, ветчину или же обжаренные грибочки. В прочем, пофантазируйте немного! Их можно подавать и на завтрак, и на ужин, и брать на работу вместо перекуса.

Трубочки из лаваша: ингредиенты

сто пятьдесят граммов творога

сто граммов сыра

одно яйцо

соль – по вкусу

один лаваш

растительное масло – для жарки

Трубочки из лаваша: как приготовить

Начать нужно с начинки:

Творог выложить в глубокую емкость.

Сыр натереть на крупной терке и отправить в ту же емкость.

Туда же вбить одно яйцо.

Посолить по вкусу и перемешать все вилочкой.

А теперь нужно сформировать трубочки:

Лаваш нарезать на небольшие прямоугольники.

Каждый лавашик смазать начинкой и свернуть плотным рулетом.

А теперь нужно прожарить их:

В сковороду влить растительное масло и хорошо прогреть его.

Трубочки из лаваша переложить на сковороду с разогретым маслом.

Обжаривать их нужно до золотистой корочки с каждой стороны.

Ну вот всего за 10 минут приготовили мы вкуснейшие трубочки из лаваша.

Один вид этих ароматных хрустящих трубочек сразу же возбуждает аппетит.

Переложите трубочки на красивую тарелочку и подайте к столу.

Трубочки из лаваша: готовы

Приступайте к еде, Вы получите истинное удовольствие!