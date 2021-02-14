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Фаршированные грибы в духовке: сочно, быстро, дёшево и сытно

Фаршированные грибы в духовке! Грибочки очень знамениты как второе блюдо. Но к ним обычно нужно ещё придумывать гарнир. А что если сейчас Вам откроется маленький секрет о том, как приготовить грибочки, которые не нуждаются в гарнире и являются оригинальным, сытным обедом? Приступаем!

Фаршированные грибы в духовке: ингредиенты

  • Восемьсот граммов шампиньонов
  • Сто пятьдесят граммов гречки (нужно её заранее отмочить и слегка отварить)
  • Одна луковица среднего размера
  • Пятьдесят граммов сыра, который легко плавится (Гауда или Чеддер хорошо подойдут)
  • Пятьдесят граммов сливочного масла
  • Немного растительного масла
  • Соль и перец

Фаршированные грибы в духовке

Фаршированные грибы в духовке: приготовление

  • Грибочки помыть. Тёмные пятнышки отрезать. Ножки тоже удалить и очистить серединки шампиньонов.
  • Ножки грибочков нарезать маленькими кусочками.
  • Хорошо просушить сковороду. Разогреть её на среднем огне. Выложить на горячую сковороду нарезанные ножки грибов. Весь сок должен испариться.
  • Очистить лук от шелухи. Подойдёт как местный белый лук, так и ростовский сорт. Можно также взять фиолетовый ялтинский сорт. Порезать пополам, затем нарезать маленькими кубиками.
  • Добавить к грибочкам лук. Подлить немного растительного масла. Посолить и поперчить.
    Прожарить грибочки с луком, пока лук станет золотистого цвета.
  • Убрать огонь. Добавить к зажарке отварную гречку и тщательно перемешать.
  • Подготовить противень, застелив его фольгой. Промазать фольгу подсолнечным маслом. Выложить грибочки на фольгу шляпками вниз.
  • Теперь начать фаршировать грибочки зажаркой. В серединку каждого грибочка выложить замороженный кусочек замороженного масла.
  • Разогреть духовку градусов до ста восьмидесяти. Положить грибочки в духовку на двадцать минут.

Фаршированные грибы в духовке

  • Пока готовятся грибочки, натереть сыр. Достать грибочки из духовки и посыпать мелко натёртым сыром. Положить обратно в духовку на пять минут.

Фаршированные грибы в духовке: готовы

Ну всё, обед готов. Грибочки румяненькие так и шипят, так и благоухают.

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