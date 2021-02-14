Фаршированные грибы в духовке: сочно, быстро, дёшево и сытно

Фаршированные грибы в духовке! Грибочки очень знамениты как второе блюдо. Но к ним обычно нужно ещё придумывать гарнир. А что если сейчас Вам откроется маленький секрет о том, как приготовить грибочки, которые не нуждаются в гарнире и являются оригинальным, сытным обедом? Приступаем!

Фаршированные грибы в духовке: ингредиенты

Восемьсот граммов шампиньонов

Сто пятьдесят граммов гречки (нужно её заранее отмочить и слегка отварить)

Одна луковица среднего размера

Пятьдесят граммов сыра, который легко плавится (Гауда или Чеддер хорошо подойдут)

Пятьдесят граммов сливочного масла

Немного растительного масла

Соль и перец

Фаршированные грибы в духовке: приготовление

Грибочки помыть. Тёмные пятнышки отрезать. Ножки тоже удалить и очистить серединки шампиньонов.

Ножки грибочков нарезать маленькими кусочками.

Хорошо просушить сковороду. Разогреть её на среднем огне. Выложить на горячую сковороду нарезанные ножки грибов. Весь сок должен испариться.

Очистить лук от шелухи. Подойдёт как местный белый лук, так и ростовский сорт. Можно также взять фиолетовый ялтинский сорт. Порезать пополам, затем нарезать маленькими кубиками.

Добавить к грибочкам лук. Подлить немного растительного масла. Посолить и поперчить. Прожарить грибочки с луком, пока лук станет золотистого цвета.

Прожарить грибочки с луком, пока лук станет золотистого цвета. Убрать огонь. Добавить к зажарке отварную гречку и тщательно перемешать.

Подготовить противень, застелив его фольгой. Промазать фольгу подсолнечным маслом. Выложить грибочки на фольгу шляпками вниз.

Теперь начать фаршировать грибочки зажаркой. В серединку каждого грибочка выложить замороженный кусочек замороженного масла.

Разогреть духовку градусов до ста восьмидесяти. Положить грибочки в духовку на двадцать минут.

Пока готовятся грибочки, натереть сыр. Достать грибочки из духовки и посыпать мелко натёртым сыром. Положить обратно в духовку на пять минут.

Фаршированные грибы в духовке: готовы

Ну всё, обед готов. Грибочки румяненькие так и шипят, так и благоухают.