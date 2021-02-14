Фаршированные грибы в духовке: сочно, быстро, дёшево и сытно

Фаршированные грибы в духовке! Грибочки очень знамениты как второе блюдо. Но к ним обычно нужно ещё придумывать гарнир. А что если сейчас Вам откроется маленький секрет о том, как приготовить грибочки, которые не нуждаются в гарнире и являются оригинальным, сытным обедом? Приступаем!
Фаршированные грибы в духовке: ингредиенты
- Восемьсот граммов шампиньонов
- Сто пятьдесят граммов гречки (нужно её заранее отмочить и слегка отварить)
- Одна луковица среднего размера
- Пятьдесят граммов сыра, который легко плавится (Гауда или Чеддер хорошо подойдут)
- Пятьдесят граммов сливочного масла
- Немного растительного масла
- Соль и перец
Фаршированные грибы в духовке: приготовление
- Грибочки помыть. Тёмные пятнышки отрезать. Ножки тоже удалить и очистить серединки шампиньонов.
- Ножки грибочков нарезать маленькими кусочками.
- Хорошо просушить сковороду. Разогреть её на среднем огне. Выложить на горячую сковороду нарезанные ножки грибов. Весь сок должен испариться.
- Очистить лук от шелухи. Подойдёт как местный белый лук, так и ростовский сорт. Можно также взять фиолетовый ялтинский сорт. Порезать пополам, затем нарезать маленькими кубиками.
- Добавить к грибочкам лук. Подлить немного растительного масла. Посолить и поперчить. Прожарить грибочки с луком, пока лук станет золотистого цвета.
- Убрать огонь. Добавить к зажарке отварную гречку и тщательно перемешать.
- Подготовить противень, застелив его фольгой. Промазать фольгу подсолнечным маслом. Выложить грибочки на фольгу шляпками вниз.
- Теперь начать фаршировать грибочки зажаркой. В серединку каждого грибочка выложить замороженный кусочек замороженного масла.
- Разогреть духовку градусов до ста восьмидесяти. Положить грибочки в духовку на двадцать минут.
- Пока готовятся грибочки, натереть сыр. Достать грибочки из духовки и посыпать мелко натёртым сыром. Положить обратно в духовку на пять минут.
Фаршированные грибы в духовке: готовы
Ну всё, обед готов. Грибочки румяненькие так и шипят, так и благоухают.
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