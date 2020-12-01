Перестал варить рис на гарнир в кастрюле с водой! Готовлю так: рисинка к рисинке и намного вкуснее

Рисовый гарнир, как и картофельный, является универсальным и к нему подходит основная масса закусок, салатов и разных горячих блюд. Попробуйте готовить рис как это делаю я, только не забывайте добавлять разные специи по своему вкусу, можно еще добавлять морковь, чеснок, ароматные травы и т.д.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рис длиннозернитсый, 1.5 стакана;

масло растительное, 3 ст.л;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, куркума, паприка, прованские травы;

горячая вода, 2 стакана.

Процесс приготовления

Рис хорошо промываем под холодной водой до полной прозрачности воды.

Совет: берем длинный рис, он получается именно рассыпчатым. Можно взять рис для плова.

Разогреваем в сковороде растительное масло и выкладываем в масло дольки чеснока. Обжариваем его до светлого коричневого цвета и убираем, чтобы он не сгорел и не сделал масло горьким, а не ароматным.

Всыпаем рис, перемешиваем, пока все масло не окажется на крупе. Весь процесс занимает не более 3 минут.

Добавляем все любимые специи для риса по своему вкусу.

Перемешиваем все и обжариваем еще минуты 4.

Вливаем кипяток (2 стакана).

Огонь уменьшаем до минимального и тушим без крышки до тех пор, пока вся вода не впитается в крупу.

Вот теперь закрываем сковороду крышкой и тушим рис до готовности.