Перестал варить рис на гарнир в кастрюле с водой! Готовлю так: рисинка к рисинке и намного вкуснее

Рисовый гарнир, как и картофельный, является универсальным и к нему подходит основная масса закусок, салатов и разных горячих блюд. Попробуйте готовить рис как это делаю я, только не забывайте добавлять разные специи по своему вкусу, можно еще добавлять морковь, чеснок, ароматные травы и т.д.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рис длиннозернитсый, 1.5 стакана;
- масло растительное, 3 ст.л;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль, перец, куркума, паприка, прованские травы;
- горячая вода, 2 стакана.
Процесс приготовления
Рис хорошо промываем под холодной водой до полной прозрачности воды.
Совет: берем длинный рис, он получается именно рассыпчатым. Можно взять рис для плова.
Разогреваем в сковороде растительное масло и выкладываем в масло дольки чеснока. Обжариваем его до светлого коричневого цвета и убираем, чтобы он не сгорел и не сделал масло горьким, а не ароматным.
Всыпаем рис, перемешиваем, пока все масло не окажется на крупе. Весь процесс занимает не более 3 минут.
Добавляем все любимые специи для риса по своему вкусу.
Перемешиваем все и обжариваем еще минуты 4.
Вливаем кипяток (2 стакана).
Огонь уменьшаем до минимального и тушим без крышки до тех пор, пока вся вода не впитается в крупу.
Вот теперь закрываем сковороду крышкой и тушим рис до готовности.
Гарнир подаем с самыми разными рыбными и мясными блюдами, можно сделать и подливу или соус на сливочном масле с зеленью и специями.
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