Клубничный квас. Можно готовить из свежей и замороженной клубники

Клубничный квас получается очень ароматным и вкусным — настоящее спасение в жаркие летние дни.
Клубничный квас: ингредиенты
- Клубника – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Изюм – 5 г. (пять грамм)
- Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Вода – 700 мл. (семьсот миллилитров)
- Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Лимонный сок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- В кастрюлю наберите чистую воду и в неё бросьте помытую клубнику без хвостиков. Кастрюлю поставьте на плиту и доведите воду до кипения. После кипения оставьте клубнику настаиваться на 15 минут.
- После процедите клубнику через марлю. В клубничную воду добавьте мёд. Жидкость помешивайте до полного растворения мёда.
- В клубничный компот добавьте лимонный сок. Потом перелейте в бутылку с длинным горлышком компот.
- Добавьте несколько изюминок в жидкость. Бутылку закройте пробкой, и оставьте квас бродить на 2 дня при комнатной температуре.
- Через два дня бутылку с квасом переставьте в холодильник. Подождите ещё два дня, чтобы в итоге насладиться освежающим клубничным квасом.
Клубничный квас: Видео
Необычный прохладительный напиток. Приятного аппетита!
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