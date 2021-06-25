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Клубничный квас. Можно готовить из свежей и замороженной клубники

Клубничный квас получается очень ароматным и вкусным — настоящее спасение в жаркие летние дни.

Клубничный квас: ингредиенты

Клубничный квас

  1. Клубника – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  2. Изюм – 5 г. (пять грамм)
  3. Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  4. Вода – 700 мл. (семьсот миллилитров)
  5. Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Лимонный сок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

  • В кастрюлю наберите чистую воду и в неё бросьте помытую клубнику без хвостиков. Кастрюлю поставьте на плиту и доведите воду до кипения. После кипения оставьте клубнику настаиваться на 15 минут.
  • После процедите клубнику через марлю. В клубничную воду добавьте мёд. Жидкость помешивайте до полного растворения мёда.
  • В клубничный компот добавьте лимонный сок. Потом перелейте в бутылку с длинным горлышком компот.
  • Добавьте несколько изюминок в жидкость. Бутылку закройте пробкой, и оставьте квас бродить на 2 дня при комнатной температуре.
  • Через два дня бутылку с квасом переставьте в холодильник. Подождите ещё два дня, чтобы в итоге насладиться освежающим клубничным квасом.

Клубничный квас. Можно готовить из свежей и замороженной клубники 2

Клубничный квас: Видео

Необычный прохладительный напиток. Приятного аппетита!

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